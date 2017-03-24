|Вопрос газификации волнует жителей многих муниципальных районов. Именно он был задан одним из первых на встрече главы региона Дмитрия Миронова с общественностью, которая прошла сегодня в Любиме.
– Когда проведут газ в деревни нашего района, а именно в Семендяево? – спросили врио губернатора.
Дмитрий Миронов ответил, что Правительство области приложило много усилий для того, чтобы нормализовать отношения региона с компанией «Газпром». В результате удалось возобновить программу газификации населенных пунктов, в числе которых есть села и деревни Любимского района.
– В программу «Газпрома» на 2017 – 2021 годы включено строительство межпоселкового газопровода Любим – деревня Семендяево – село Закобякино – деревня Рузбугино протяженностью 35 километров. На этом участке за счет средств областного бюджета будет газифицировано 300 домовладений и три котельных, – ответил Дмитрий Миронов.
Проект строительства газопровода Любим – Рузбугино уже готов. Стоимость работ – 120 миллионов рублей.
Всего в ближайшие 5 лет ПАО «Газпром» планирует инвестировать в Ярославскую область около 2 миллиардов рублей. Средства пойдут на строительство более 550 километров новых газопроводов.
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