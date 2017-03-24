​Вопрос строительства сетей водоотведения был поднят сегодня на встрече главы региона Дмитрия Миронова с общественностью Любимского района. Местные жители пожаловались врио губернатора на то, что только треть домов района подключены к канализационным сетям.



– В Ярославской области реализуется программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод», с помощью которой мы частично или полностью сможем решить эту проблему, – сказал Дмитрий Миронов. – Однако для того, чтобы район был включен в эту программу, определенную работу должны проделать местные власти.



Заместитель председателя Правительства Виталий Ткаченко сообщил, что администрация района должна представить в региональное Правительство пакет документов, включающих проект будущих сетей.



– В первую очередь местная администрация должна организовать выполнение проектной работы, пройти соответствующую экспертизу. Затем представить пакет документов в департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, – отметил Виталий Ткаченко. – После этого будет рассмотрен вопрос включения проекта в региональную программу.