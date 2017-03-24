​Представители общественности Любимского МР обратились к главе региона Дмитрию Миронову с просьбой решить вопрос с обустройством остановочных павильонов. Встреча состоялась 24 марта во время рабочей поездки врио губернатора в район.



– Большинство остановок у нас представляют собой скамейку на бетонной плите, – переживают горожане.



– Я видел, как выглядят ваши автобусные остановки. В наших климатических условиях должны, конечно, быть другие комплексы, с защитой от дождя и снега, – сказал Дмитрий Миронов. – Установка павильонов – полномочия района и города. Но мы готовы оказать содействие. И предлагаем вам включиться в проект «Решаем вместе».



Дмитрий Миронов порекомендовал жителям организовать собрание, обсудить все детали будущего проекта и подать заявку на включение в программу.



Напомним, губернаторский проект инициативного бюджетирования «Решаем вместе» запущен в целях создания комфортных условий проживания в Ярославской области. Запланированы благоустройство дворов, ремонт дорог и домов культуры, обустройство спортплощадок. Все объекты будут выбраны жителями муниципальных образований. На реализацию программы планируется направить более 650 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.