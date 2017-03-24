​24 марта в ходе рабочей поездки врио губернатора Дмитрия Миронова в Любимский муниципальный район состоялась традиционная встреча с общественностью. На ней к главе региона обратился местный тренер по лыжным гонкам Андрей Гребенщиков с просьбой помочь установить освещение на лыжной трассе в деревне Гузыцино.



– К сожалению, зимой мы не можем проводить на нашей трассе полноценные занятия в вечернее время. Ребята находятся в школе практически до 14 – 15 часов, а темнеет очень рано, – отметил наставник. – Между тем мы серьезно работаем и уже добились неплохих результатов. За три года у нас появились три призера и чемпион области. Останавливаться на достигнутом мы не хотим!



В настоящее время по гузыцинской лыжной трассе разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. Сметная стоимость работ предварительно около 800 тысяч рублей.



Глава региона пообещал оказать содействие в решении данного вопроса.



– Все, что касается детей и развития массового спорта, – это приоритетные направления нашей работы, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Нужно проанализировать затратность проекта и проработать возможные варианты финансирования. Думаю, все получится. Мы поможем. Зимой дети будут кататься здесь на лыжах, а летом – на роликах.



Лыжная трасса в деревне Гузыцино – одно из самых популярных мест активного отдыха. Традиционно здесь проводится открытое первенство муниципального района «Любимская лыжня», где спортсмены выходят на дистанции от 10 до 30 км. Участие в соревнованиях принимают как любители, так и профессионалы, призеры по лыжным гонкам и лыжероллерам.