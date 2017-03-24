​27 марта в Ярославской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова пройдет благотворительный показ документальных фильмов, снятых по заказу Министерства культуры Российской Федерации при содействии Национального фонда поддержки правообладателей.



За последние несколько лет создан целый ряд кинокартин, посвященных истории России, важнейшим событиям в стране и мире, легендарным соотечественникам. Эти фильмы неоднократно были показаны в Москве и других городах России, в том числе в рамках Года российского кино.



В 2017 году традиции благотворительных показов также поддержат учреждения культуры разных городов и регионов страны. Ярославцы смогут увидеть четыре кинокартины: «Посол империи», «Атака мертвецов. Легенда крепости Осовец», «Красный граф» и «Третья столица». Наряду с кинопоказами в библиотеке состоится презентация проектов НФПП.



Начало мероприятия – в 16 часов.



Справка



Национальный фонд поддержки правообладателей создан Российским авторским обществом и Российским союзом правообладателей в 2011 году. Среди главных задач НФПП – сохранение и популяризация культурного наследия России, содействие созданию новых объектов культуры, поддержка ветеранов культуры и искусства и молодых талантов.