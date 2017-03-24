​Детская школа искусств Переславля-Залесского получила новые музыкальные инструменты: цифровое фортепиано, баян, скрипку. Знаковое событие состоялось 24 марта на концерте, где выступали воспитанники учреждения.



– Для нас это долгожданный и необходимый подарок – новые профессиональные музыкальные инструменты, и мы очень благодарны главе региона Дмитрию Миронову за то, что он не оставил без внимания нашу просьбу, – сказала директор МОУ ДО «Детская школа искусств Переславля-Залесского» Наталья Пан. – Безусловно, для нашей школы искусств это большое событие. Уверена, что это положительным образом повлияет на развитие творческих способностей ребят и повысит результаты их выступлений на конкурсах различного уровня.



Напомним, во время рабочей поездки в Переславский муниципальный район врио губернатора Дмитрий Миронов пообещал решить вопрос нехватки музыкальных инструментов в местной школе искусств. Глава региона отметил, что поддержка одаренных детей – одна из приоритетных задач социальной политики, а вопрос обновления инструментов всегда актуален для музыкальных школ.



Справка



Переславская детская школа искусств – образовательное учреждение, реализующее дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области музыкального искусства. В настоящее время здесь обучаются 400 детей, работает 31 преподаватель.



Многие воспитанники школы – дипломанты и лауреаты фестивалей и конкурсов различного уровня: городских, областных, региональных, всероссийских и международных. Выпускники становятся профессиональными музыкантами и художниками.



В школе создано несколько коллективов: оркестр русских народных инструментов, старший и младший хоры, ансамбль скрипачей. Особой гордостью является детский образцовый фольклорный ансамбль «Переслава».