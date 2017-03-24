​Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой включился в губернаторский проект «На высокой волне». Первое мероприятие, на которое были приглашены многодетные и малообеспеченные семьи Тутаевского района, здесь состоялось 24 марта.

Гостям показали программу «Путешествие по Солнечной системе», провели для них экскурсию по экспозиции «История космонавтики».

В рамках проекта в центре будут проходить три акции: «В планетарий всей семьей», «Россия – родина космонавтики», «Дорога к звездам». Посетить их смогут многодетные и малообеспеченные семьи, молодежь, ветераны и инвалиды. Запланированы показы различных полнокупольных программ, проведение лекториев, астрономические наблюдения, выезды мобильного планетария в муниципальные районы.

Программа рассчитана на весенне-летний период. Ожидается, что за это время на мероприятиях смогут побывать порядка 3 тысяч человек.

Проект «На высокой волне» организован по инициативе врио губернатора Дмитрия Миронова для того, чтобы как можно больше ярославцев могли посещать различные досуговые мероприятия. Мероприятия реализуются в рамках соглашения между Правительством Ярославской области и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

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