​Представители департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области, администрации городского поселения Ростов и ГБУ ЯО «ИАЦ «ГИиНС» провели проверку по факту обращения жительницы Ростовского района Раисы Романовой к врио губернатора Дмитрию Миронову. Женщина жаловалась, что ее права на использование земельного участка нарушены, а муниципальные власти вопрос не решают.



Специалисты провели осмотр земельного участка, предоставленного Романовой на правах аренды для огородничества, сделали контрольные замеры местоположения его границ с помощью GPS-приемника. В результате установлено, что фактические границы земельного участка не совпадают с местоположением границ, сведения о которых указаны в Едином государственном реестре недвижимости. В связи с этим гражданка Романова использует земельный участок меньшей площади, чем предусмотрено договором аренды.



По итогам проверки администрации Ростова дано поручение привести фактические границы земельного участка в соответствие с данными Единого государственного реестра недвижимости, при необходимости – в судебном порядке. Соответствующее письмо направлено в адрес главы городского поселения Константина Шевкопляса.



– В регионе сейчас активно наводится порядок по многим направлениям, в том числе в сфере использования земли, – прокомментировал ситуацию заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Обращений жителей по различным проблемным ситуациям поступает много. И в большинстве случаев решение вопросов возможно на муниципальном уровне во взаимодействии с федеральными органами, уполномоченными на осуществление земельного надзора, – управлениями Росреестра и Россельхознадзора по Ярославской области. Именно это взаимодействие мы сейчас активно налаживаем.



Роман Колесов добавил, что для повышения эффективности и качества муниципального земельного контроля для профильных специалистов администраций всех муниципальных образований Ярославской области проведены обучающие семинары. На них представители регионального департамента имущественных и земельных отношений, управлений Россельхознадзора и Росреестра по Ярославской области поделились со специалистами практической информацией.



В рамках мероприятий по муниципальному земельному контролю органами местного самоуправления в прошлом году проверено более 200 земельных участков. Порядка 15 материалов о выявленных нарушениях направлено в Росреестр и Россельхознадзор для привлечения собственников к административной ответственности.



Среди выявленных нарушений лидируют: самовольное занятие земельных участков, неиспользование земельных участков либо использование их не по целевому назначению, невыполнение предписаний об устранении нарушений, выданных должностными лицами.