Уважаемые работники культуры и деятели искусства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Культура формирует личность человека и гражданина на основе высоких нравственных ориентиров и эстетических идеалов, она объединяет нас на национальном и государственном уровне.

Сохранение и приумножение духовных ценностей – одна из самых благородных задач. Работники сферы – безусловно талантливые, искренне увлеченные, с честью выполняющие свою высокую гуманистическую, просветительскую миссию люди.

Благодаря вам культура живет и развивается, опираясь на богатые ярославские традиции, российское, общечеловеческое наследие. Вы несете в мир идеалы красоты, справедливости и добра.

Примите благодарность за ваш самоотверженный, плодотворный труд. Здоровья вам, вдохновения, творческих успехов, счастья и благополучия!

Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов

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