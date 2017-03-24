|Уважаемые работники культуры и деятели искусства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Культура формирует личность человека и гражданина на основе высоких нравственных ориентиров и эстетических идеалов, она объединяет нас на национальном и государственном уровне.
Сохранение и приумножение духовных ценностей – одна из самых благородных задач. Работники сферы – безусловно талантливые, искренне увлеченные, с честью выполняющие свою высокую гуманистическую, просветительскую миссию люди.
Благодаря вам культура живет и развивается, опираясь на богатые ярославские традиции, российское, общечеловеческое наследие. Вы несете в мир идеалы красоты, справедливости и добра.
Примите благодарность за ваш самоотверженный, плодотворный труд. Здоровья вам, вдохновения, творческих успехов, счастья и благополучия!
Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов
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