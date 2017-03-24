​24 марта в детской школе искусств №1 Ярославля состоялся финал областного этапа всероссийского конкурса «Учитель года России». За звание лучшего боролись 15 педагогов из 12 муниципальных районов. Средний возраст участников – 34 года. Самому молодому – 24 года, самому опытному – 46 лет.



В финал конкурса вышли шестеро: учитель русского языка и литературы средней школы №6 Тутаевского МР Яна Васильева, учитель истории и обществознания средней школы №76 Ярославля Надежда Емелина, учитель физики средней школы №4 Переславля-Залесского Елизавета Емельянова, учитель начальных классов средней школы №1 Пошехонья Наталья Маринина, учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы №7 Углича Ирина Соловей и учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы №20 Рыбинска Тимур Хусаинов.



Помимо профессионального жюри в выборе достойного кандидата впервые приняло участие общественное жюри, которое возглавил учитель русского языка и литературы Красноткацкой средней школы Ярославского МР, победитель областного этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2016 году Алексей Бутусов.



Перед финалом конкурсанты прошли два заочных испытания – «Интернет-ресурс» и «Эссе», два очных – «Методический семинар» и «Урок», а также конкурсное испытание «Учитель-мастер». Определил победителя «Круглый стол образовательных политиков», на котором учителя рассуждали о ФГОС второго поколения и о современных «фишках» в методиках работы с детьми и родителями.



– Стать лучшим учителем – это всегда почетно и на всю жизнь, – отметил, обращаясь к финалистам конкурса, заместитель директора департамента образования Ярославской области Александр Гудков. – Труд педагога по праву считается самым благородным, созидательным и творческим. Благодаря заслугам наших талантливых учителей в школах воспитывается достойное будущее страны.



Победителем областного этапа конкурса «Учитель года России» 2017 года стала Елизавета Емельянова. Она участвует в этом конкурсе уже во второй раз. Два года назад, в 2015 году, молодому учителю чуть-чуть не хватило для победы, но она не отступила от намеченной цели.



– Первый конкурс меня многому научил и показал, над чем еще нужно поработать. Все эти моменты я учла, посмотрела видеоуроки лучших учителей, поработала с методистами, и результат не заставил себя ждать, – рассказала Елизавета Емельянова.