Вопросы сохранения межнационального мира и согласия обсудили сегодня представители общественных палат региона. Темой совместного заседания стали «Межнациональный мир и согласие как условие благополучия и развития Ярославской области». В мероприятии кроме членов палат приняли участие федеральные эксперты, члены национально-культурных автономий и некоммерческих организаций, представители органов исполнительной власти области и местного самоуправления.



– Мы не оставляем тематику межнациональных отношений в регионе и вновь выносим ее на широкое обсуждение. Нам удалось сформулировать основные вопросы, которые в настоящий момент являются актуальными для Ярославской области, – сказал председатель областной Общественной палаты Сергей Березкин. – Это, безусловно, ход исполнения Стратегии государственной национальной политики в регионе и всесторонняя поддержка национально-культурных автономий и иных некоммерческих организаций, работающих в сфере гармонизации межнациональных отношений. Это меры по развитию толерантности у наших граждан. И, конечно же, это борьба и противодействие проявлениям ксенофобии и экстремизма в современном обществе. Наша задача – предоставить властям общественное видение разрешения тех ситуаций, что сейчас существуют в нашем обществе.



На заседании обсудили проблемы сохранения и развития национальной культуры и традиций народов Ярославской области, опыт реализации государственной национальной политики в регионе.



– Ярославская область справедливо относится к традиционным исконно русским землям – более 90 процентов населения составляют русские. Абсолютно преобладающее большинство устойчиво определяет этническую ситуацию в регионе, – отметил советник губернатора по национальным вопросам Александр Тимченко. – Но даже Ярославская область может рассматриваться как многонациональный регион, в котором проживают представители порядка 150 национальностей и этнических групп. Поэтому вопросам гармонизации межнациональных отношений в регионе уделяется должное внимание. На сегодняшний день мы можем уверенно констатировать стабильную ситуацию в этой сфере. И это общая заслуга властей и общественности, результат нашего взаимопонимания и взаимопомощи.



В этот день в рамках мероприятия в ДК им. Добрынина проходили мастер-классы образовательных учреждений и некоммерческих организаций. Также дворец культуры стал концертной площадкой для детского фестиваля-конкурса малой ассамблеи народов России «Птаха».