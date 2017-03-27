​Жители многоквартирных домов

по улицам Набережной и Советской поселка Красный Профинтерн Некрасовского

муниципального района внесли свои предложения в проект «Решаем вместе», старт которому дал врио

губернатора Дмитрий Миронов. Все инициативы обсуждались на тематических собраниях.

– Люди давно жаловались на затопленный

центральный двор. Есть у нас проблемы и с организацией досуга населения. Благодаря

проекту теперь мы надеемся наконец их решить, – отметила Елена Терехова, глава сельского

поселения Красный Профинтерн. – Также мы выбрали инициативную группу из шести активных

жителей поселка, которые будут контролировать выполнение работ.

По итогам собраний в Красном Профинтерне решено

оформить заявки на благоустройство придомовой

территории и ремонт здания сельского Дома культуры. Предусмотрено решение

наболевших вопросов водоотведения, обустройства автомобильных парковок, замены дорожного

полотна, организации уличного освещения, озеленения. Общая стоимость запланированных

работ – более 9 миллионов рублей.

Собрания жителей по выбору

мероприятий для включения в губернаторскую программу в Некрасовском районе проводятся

ежедневно. Процесс завершится к 1 апреля. До 15 апреля муниципальная общественная

комиссия выберет те проекты, которые представит в проектный офис для дальнейшего

отбора на областном уровне.

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