|Жители многоквартирных домов
по улицам Набережной и Советской поселка Красный Профинтерн Некрасовского
муниципального района внесли свои предложения в проект «Решаем вместе», старт которому дал врио
губернатора Дмитрий Миронов. Все инициативы обсуждались на тематических собраниях.
– Люди давно жаловались на затопленный
центральный двор. Есть у нас проблемы и с организацией досуга населения. Благодаря
проекту теперь мы надеемся наконец их решить, – отметила Елена Терехова, глава сельского
поселения Красный Профинтерн. – Также мы выбрали инициативную группу из шести активных
жителей поселка, которые будут контролировать выполнение работ.
По итогам собраний в Красном Профинтерне решено
оформить заявки на благоустройство придомовой
территории и ремонт здания сельского Дома культуры. Предусмотрено решение
наболевших вопросов водоотведения, обустройства автомобильных парковок, замены дорожного
полотна, организации уличного освещения, озеленения. Общая стоимость запланированных
работ – более 9 миллионов рублей.
Собрания жителей по выбору
мероприятий для включения в губернаторскую программу в Некрасовском районе проводятся
ежедневно. Процесс завершится к 1 апреля. До 15 апреля муниципальная общественная
комиссия выберет те проекты, которые представит в проектный офис для дальнейшего
отбора на областном уровне.
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вчера, 12:30
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