​Жители многоквартирных домов



по улицам Набережной и Советской поселка Красный Профинтерн Некрасовского



муниципального района внесли свои предложения в проект «Решаем вместе», старт которому дал врио



губернатора Дмитрий Миронов. Все инициативы обсуждались на тематических собраниях.



– Люди давно жаловались на затопленный



центральный двор. Есть у нас проблемы и с организацией досуга населения. Благодаря



проекту теперь мы надеемся наконец их решить, – отметила Елена Терехова, глава сельского



поселения Красный Профинтерн. – Также мы выбрали инициативную группу из шести активных



жителей поселка, которые будут контролировать выполнение работ.



По итогам собраний в Красном Профинтерне решено



оформить заявки на благоустройство придомовой



территории и ремонт здания сельского Дома культуры. Предусмотрено решение



наболевших вопросов водоотведения, обустройства автомобильных парковок, замены дорожного



полотна, организации уличного освещения, озеленения. Общая стоимость запланированных



работ – более 9 миллионов рублей.



Собрания жителей по выбору



мероприятий для включения в губернаторскую программу в Некрасовском районе проводятся



ежедневно. Процесс завершится к 1 апреля. До 15 апреля муниципальная общественная



комиссия выберет те проекты, которые представит в проектный офис для дальнейшего



отбора на областном уровне.