​Все муниципальные образования Ярославской области

активно включились в губернаторскую программу «Решаем вместе». В районах и городских

округах сформированы общественные комиссии по отбору объектов, которые должны быть

благоустроены или отремонтированы в текущем году.

Проект «Решаем вместе» направлен на повышение

качества жизни в регионе. Объекты для проведения благоустроительных работ выбирают

сами жители Ярославской области. Среди основных вопросов, которые волнуют население,

– обустройство дворов, ремонт дорог и домов культуры, спортивных и детских площадок,

автомобильных парковок.

– Важно, чтобы люди видели, что проект реализуется

не на словах, а на деле. Финансирование должно быть целенаправленным, расходование

средств – эффективным, – подчеркнул врио губернатора Дмитрий Миронов. – Осязаемыми

результатами проекта должны стать качественные дороги, уютные дворы, современные

школы, дома культуры, спортивные площадки.

Для оперативной координации работ создан проектный

офис на базе совета муниципальных образований. Его специалисты совместно с депутатами

Ярославской областной Думы и главами местных администраций ежедневно проводят собрания

жителей по выбору мероприятий.

– На 27 марта проведено более 350 собраний, всего планируется организовать чуть

больше 500 встреч с населением, – сообщил руководитель проектного офиса Евгений

Чуркин. – Некоторые районы уже завершили работу. Все запланированные собрания провели

Большесельский, Борисоглебский, Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, Некоузский

и Первомайский районы. Теперь муниципальным комиссиям предстоит оформить и направить

все местные инициативы на рассмотрение на областной уровень.

Масштабный проект главы региона проводится

совместно с партией «Единая Россия». Депутаты Ярославской областной Думы планируют

вместе с инициативными жителями контролировать каждый объект вплоть до окончательной

сдачи-приемки работ.

– Только в тесном контакте с населением мы

сможем полноценно реализовать программу. Основная задача на данном этапе – встретиться

с каждым жителем двора и выслушать предложения, которые в дальнейшем необходимо

учесть в проекте, – отметил депутат Ярославской областной Думы, региональный координатор

федерального партийного проекта «Городская среда» Александр Гончаров. – Затем нам

предстоит самый ответственный период – выполнение работ, качественно и в срок.

Александр Гончаров добавил, что партийцы со

своей стороны максимально широко включатся в этот процесс и вместе с инициативными

жителями будут участвовать во всех этапах реализации проекта на местах.

Все объекты для включения в программу «Решаем

вместе» должны быть отобраны и представлены в проектный офис не позднее 15 апреля.

Справка

На реализацию губернаторской программы «Решаем

вместе» выделено более 650 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов.

Предусмотрено софинансирование за счет средств местного бюджета – 5 – 10%. Также

возможно участие жителей области и бизнеса – они могут помочь как финансово, так

и трудовыми ресурсами.

Средства распределяются по четырем основным

направлениям: более 380 миллионов будет выделено на формирование современной городской

среды, более 10 миллионов – на обустройство мест массового отдыха. Порядка 30 миллионов

направят на ремонт муниципальных учреждений культуры, еще 222 миллиона – на поддержку

местных инициатив.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
вчера, 14:15
17 просмотров
2017.03.27 Дмитрий Миронов провел рабочую встречу с руководством ПАО «Татнефть»
2017.03.27 Историческое кино для ярославских интеллектуалов
2017.03.27 Правительство области поможет местным производителям организовать «Уголок фермера» в крупных ретейлах
2017.03.27 Правительство Ярославской области поможет местным производителям организовать «Уголок фермера» в крупных ретейлах
2017.03.27 С начала года в рамках совместных проверок сотрудники лесничеств и полиции выявили 23 случая незаконной рубки