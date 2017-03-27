|Все муниципальные образования Ярославской области
активно включились в губернаторскую программу «Решаем вместе». В районах и городских
округах сформированы общественные комиссии по отбору объектов, которые должны быть
благоустроены или отремонтированы в текущем году.
Проект «Решаем вместе» направлен на повышение
качества жизни в регионе. Объекты для проведения благоустроительных работ выбирают
сами жители Ярославской области. Среди основных вопросов, которые волнуют население,
– обустройство дворов, ремонт дорог и домов культуры, спортивных и детских площадок,
автомобильных парковок.
– Важно, чтобы люди видели, что проект реализуется
не на словах, а на деле. Финансирование должно быть целенаправленным, расходование
средств – эффективным, – подчеркнул врио губернатора Дмитрий Миронов. – Осязаемыми
результатами проекта должны стать качественные дороги, уютные дворы, современные
школы, дома культуры, спортивные площадки.
Для оперативной координации работ создан проектный
офис на базе совета муниципальных образований. Его специалисты совместно с депутатами
Ярославской областной Думы и главами местных администраций ежедневно проводят собрания
жителей по выбору мероприятий.
– На 27 марта проведено более 350 собраний, всего планируется организовать чуть
больше 500 встреч с населением, – сообщил руководитель проектного офиса Евгений
Чуркин. – Некоторые районы уже завершили работу. Все запланированные собрания провели
Большесельский, Борисоглебский, Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, Некоузский
и Первомайский районы. Теперь муниципальным комиссиям предстоит оформить и направить
все местные инициативы на рассмотрение на областной уровень.
Масштабный проект главы региона проводится
совместно с партией «Единая Россия». Депутаты Ярославской областной Думы планируют
вместе с инициативными жителями контролировать каждый объект вплоть до окончательной
сдачи-приемки работ.
– Только в тесном контакте с населением мы
сможем полноценно реализовать программу. Основная задача на данном этапе – встретиться
с каждым жителем двора и выслушать предложения, которые в дальнейшем необходимо
учесть в проекте, – отметил депутат Ярославской областной Думы, региональный координатор
федерального партийного проекта «Городская среда» Александр Гончаров. – Затем нам
предстоит самый ответственный период – выполнение работ, качественно и в срок.
Александр Гончаров добавил, что партийцы со
своей стороны максимально широко включатся в этот процесс и вместе с инициативными
жителями будут участвовать во всех этапах реализации проекта на местах.
Все объекты для включения в программу «Решаем
вместе» должны быть отобраны и представлены в проектный офис не позднее 15 апреля.
Справка
На реализацию губернаторской программы «Решаем
вместе» выделено более 650 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов.
Предусмотрено софинансирование за счет средств местного бюджета – 5 – 10%. Также
возможно участие жителей области и бизнеса – они могут помочь как финансово, так
и трудовыми ресурсами.
Средства распределяются по четырем основным
направлениям: более 380 миллионов будет выделено на формирование современной городской
среды, более 10 миллионов – на обустройство мест массового отдыха. Порядка 30 миллионов
направят на ремонт муниципальных учреждений культуры, еще 222 миллиона – на поддержку
местных инициатив.
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вчера, 14:15
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