​Все муниципальные образования Ярославской области



активно включились в губернаторскую программу «Решаем вместе». В районах и городских



округах сформированы общественные комиссии по отбору объектов, которые должны быть



благоустроены или отремонтированы в текущем году.



Проект «Решаем вместе» направлен на повышение



качества жизни в регионе. Объекты для проведения благоустроительных работ выбирают



сами жители Ярославской области. Среди основных вопросов, которые волнуют население,



– обустройство дворов, ремонт дорог и домов культуры, спортивных и детских площадок,



автомобильных парковок.



– Важно, чтобы люди видели, что проект реализуется



не на словах, а на деле. Финансирование должно быть целенаправленным, расходование



средств – эффективным, – подчеркнул врио губернатора Дмитрий Миронов. – Осязаемыми



результатами проекта должны стать качественные дороги, уютные дворы, современные



школы, дома культуры, спортивные площадки.



Для оперативной координации работ создан проектный



офис на базе совета муниципальных образований. Его специалисты совместно с депутатами



Ярославской областной Думы и главами местных администраций ежедневно проводят собрания



жителей по выбору мероприятий.



– На 27 марта проведено более 350 собраний, всего планируется организовать чуть



больше 500 встреч с населением, – сообщил руководитель проектного офиса Евгений



Чуркин. – Некоторые районы уже завершили работу. Все запланированные собрания провели



Большесельский, Борисоглебский, Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, Некоузский



и Первомайский районы. Теперь муниципальным комиссиям предстоит оформить и направить



все местные инициативы на рассмотрение на областной уровень.



Масштабный проект главы региона проводится



совместно с партией «Единая Россия». Депутаты Ярославской областной Думы планируют



вместе с инициативными жителями контролировать каждый объект вплоть до окончательной



сдачи-приемки работ.



– Только в тесном контакте с населением мы



сможем полноценно реализовать программу. Основная задача на данном этапе – встретиться



с каждым жителем двора и выслушать предложения, которые в дальнейшем необходимо



учесть в проекте, – отметил депутат Ярославской областной Думы, региональный координатор



федерального партийного проекта «Городская среда» Александр Гончаров. – Затем нам



предстоит самый ответственный период – выполнение работ, качественно и в срок.



Александр Гончаров добавил, что партийцы со



своей стороны максимально широко включатся в этот процесс и вместе с инициативными



жителями будут участвовать во всех этапах реализации проекта на местах.



Все объекты для включения в программу «Решаем



вместе» должны быть отобраны и представлены в проектный офис не позднее 15 апреля.



Справка



На реализацию губернаторской программы «Решаем



вместе» выделено более 650 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов.



Предусмотрено софинансирование за счет средств местного бюджета – 5 – 10%. Также



возможно участие жителей области и бизнеса – они могут помочь как финансово, так



и трудовыми ресурсами.



Средства распределяются по четырем основным



направлениям: более 380 миллионов будет выделено на формирование современной городской



среды, более 10 миллионов – на обустройство мест массового отдыха. Порядка 30 миллионов



направят на ремонт муниципальных учреждений культуры, еще 222 миллиона – на поддержку



местных инициатив.