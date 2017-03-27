​27 марта на внеочередном заседании комитета по



градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству Ярославской областной Думы



был рассмотрен проект закона «Об отдельных вопросах поддержки граждан, чьи денежные



средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Ярославской



области и чьи права нарушены», внесенный врио губернатора Дмитрием Мироновым.



– Законопроект является одним из элементов комплексной



защиты прав и законных интересов людей, пострадавших от недобросовестных застройщиков,



– отметил и. о. директора департамента строительства Виктор Жучков. – Сейчас в регионе



более 2600 пострадавших участников долевого строительства, выявлено 46 объектов,



возведение которых ведется с нарушением сроков или приостановлено.



Согласно



документу, юридические лица, решающие проблемы обманутых дольщиков, смогут без проведения



торгов получать в аренду земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной



собственности, для реализации масштабных проектов. Инвесторам предложено три варианта



действий: предоставление гражданам готового жилья,



завершение объектов, начатых с привлечением средств населения, или строительство



новых домов, часть квартир в которых будет предоставлена обманутым дольщикам.



Согласно законопроекту, передача жилых помещений



пострадавшим участникам долевого строительства должна произойти в течение трех лет



со дня заключения договора аренды земельного участка. Реестр проблемных объектов



будет размещен на портале органов государственной власти Ярославской области.



Депутаты одобрили комплекс мер по защите интересов



дольщиков, предложенный губернатором, и приняли решение рекомендовать принять закон



в первом и втором чтении на ближайшем заседании Думы. Оно намечено на 4 апреля.