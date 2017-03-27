​27 марта в поселке

Константиновский Тутаевского района состоялось открытие территориально обособленного

структурного подразделения МФЦ (ТОСП). Жители поселка могут получить здесь более 140 государственных и муниципальных услуг: оформить российский

паспорт, получить сертификат на материнский капитал, встать на налоговый учет и

многое другое.

Новый

офис – в шаговой доступности. До его появления приходилось ездить в Тутаев.



Правительство Ярославской области продолжает работу над повышением качества и доступности

предоставления государственных и муниципальных услуг, выполняя требования майского

указа Президента РФ, – отметил директор департамента информатизации и связи Михаил

Городилов. – Открытие в сельских поселениях офисов МФЦ позволяет их жителям получать

наиболее востребованные социальные услуги по принципу «одного окна».

С начала текущего года открыто

8 ТОСПов в четырех муниципальных районах – также в Некрасовском, Переславском и Ярославском. Новыми офисами МФЦ смогут воспользоваться

около 61 тысячи человек.

Всего на сегодняшний день на

территории Ярославской области действует 21 филиал центров «Мои Документы» и 20

ТОСПов. ТОСПы – это мини-офисы «Мои Документы»,

созданные в сельских поселениях с численностью жителей более 1000 человек.

С более подробной информацией о государственных услугах и работе

центров можно ознакомиться на портале mfc76.ru.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
вчера, 14:45
36 просмотров
2017.03.27 Дмитрий Миронов провел рабочую встречу с руководством ПАО «Татнефть»
2017.03.27 Историческое кино для ярославских интеллектуалов
2017.03.27 Правительство области поможет местным производителям организовать «Уголок фермера» в крупных ретейлах
2017.03.27 Правительство Ярославской области поможет местным производителям организовать «Уголок фермера» в крупных ретейлах
2017.03.27 С начала года в рамках совместных проверок сотрудники лесничеств и полиции выявили 23 случая незаконной рубки