|27 марта в поселке
Константиновский Тутаевского района состоялось открытие территориально обособленного
структурного подразделения МФЦ (ТОСП). Жители поселка могут получить здесь более 140 государственных и муниципальных услуг: оформить российский
паспорт, получить сертификат на материнский капитал, встать на налоговый учет и
многое другое.
Новый
офис – в шаговой доступности. До его появления приходилось ездить в Тутаев.
–
Правительство Ярославской области продолжает работу над повышением качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг, выполняя требования майского
указа Президента РФ, – отметил директор департамента информатизации и связи Михаил
Городилов. – Открытие в сельских поселениях офисов МФЦ позволяет их жителям получать
наиболее востребованные социальные услуги по принципу «одного окна».
С начала текущего года открыто
8 ТОСПов в четырех муниципальных районах – также в Некрасовском, Переславском и Ярославском. Новыми офисами МФЦ смогут воспользоваться
около 61 тысячи человек.
Всего на сегодняшний день на
территории Ярославской области действует 21 филиал центров «Мои Документы» и 20
ТОСПов. ТОСПы – это мини-офисы «Мои Документы»,
созданные в сельских поселениях с численностью жителей более 1000 человек.
С более подробной информацией о государственных услугах и работе
центров можно ознакомиться на портале mfc76.ru.
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вчера, 14:45
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