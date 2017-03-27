​27 марта в поселке



Константиновский Тутаевского района состоялось открытие территориально обособленного



структурного подразделения МФЦ (ТОСП). Жители поселка могут получить здесь более 140 государственных и муниципальных услуг: оформить российский



паспорт, получить сертификат на материнский капитал, встать на налоговый учет и



многое другое.



Новый



офис – в шаговой доступности. До его появления приходилось ездить в Тутаев.



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Правительство Ярославской области продолжает работу над повышением качества и доступности



предоставления государственных и муниципальных услуг, выполняя требования майского



указа Президента РФ, – отметил директор департамента информатизации и связи Михаил



Городилов. – Открытие в сельских поселениях офисов МФЦ позволяет их жителям получать



наиболее востребованные социальные услуги по принципу «одного окна».



С начала текущего года открыто



8 ТОСПов в четырех муниципальных районах – также в Некрасовском, Переславском и Ярославском. Новыми офисами МФЦ смогут воспользоваться



около 61 тысячи человек.



Всего на сегодняшний день на



территории Ярославской области действует 21 филиал центров «Мои Документы» и 20



ТОСПов. ТОСПы – это мини-офисы «Мои Документы»,



созданные в сельских поселениях с численностью жителей более 1000 человек.



С более подробной информацией о государственных услугах и работе



центров можно ознакомиться на портале mfc76.ru.