марта члены



комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного



самоуправления Ярославской областной Думы рассмотрели законопроект о внесении



изменений в региональное законодательство в части подготовки и проведения



выборов. Документ был внесен на рассмотрение облизбиркомом.



–



В сентябре этого года нас всех ждет важное событие – пройдут выборы



губернатора, – сказал председатель областной избирательной комиссии Олег



Захаров. – В связи с тем, что в регионе процедуры прямых выборов не было уже



около 10 лет, наличие шероховатостей в законе – объективный фактор. За



прошедшее время значительно изменилось федеральное законодательство, и нам



необходимо привести региональные нормативно-правовые акты в соответствие с его



нормами и требованиями.



Одно



из наиболее важных предложений, по мнению Олега Захарова, – снижение параметров



так называемого муниципального фильтра. Чтобы зарегистрировать кандидата в



губернаторы, в настоящее время необходимо собрать подписи 8% от общего числа



муниципальных депутатов. Врио губернатора Дмитрий Миронов предложил снизить это



значение до 5%, и облизбирком инициативу поддержал.



–



Что касается основного изменения, которое мы сегодня рассмотрели, то могу



сказать, что оно достаточно интересное, и, думаю, мы его поддержим, – сказал



заместитель председателя комитета Павел Исаев. – Это позволит увеличить



конкурентность выборов и, соответственно, обеспечить более широкий выбор для



каждого избирателя.



Кроме



того, предложенные изменения предусматривают увеличение размера избирательного



фонда, уточнение форм и перечня документов для выборов губернатора и другие



корректировки.



–



Поправок очень много, но значительная их часть не имеет существенного значения,



а носит исключительно технический характер, – заключил Олег Захаров.



Депутаты



приняли решение рекомендовать принять законопроект в первом чтении. Ближайшее



заседание Думы намечено на 4 апреля.