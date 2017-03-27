|марта члены
комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного
самоуправления Ярославской областной Думы рассмотрели законопроект о внесении
изменений в региональное законодательство в части подготовки и проведения
выборов. Документ был внесен на рассмотрение облизбиркомом.
–
В сентябре этого года нас всех ждет важное событие – пройдут выборы
губернатора, – сказал председатель областной избирательной комиссии Олег
Захаров. – В связи с тем, что в регионе процедуры прямых выборов не было уже
около 10 лет, наличие шероховатостей в законе – объективный фактор. За
прошедшее время значительно изменилось федеральное законодательство, и нам
необходимо привести региональные нормативно-правовые акты в соответствие с его
нормами и требованиями.
Одно
из наиболее важных предложений, по мнению Олега Захарова, – снижение параметров
так называемого муниципального фильтра. Чтобы зарегистрировать кандидата в
губернаторы, в настоящее время необходимо собрать подписи 8% от общего числа
муниципальных депутатов. Врио губернатора Дмитрий Миронов предложил снизить это
значение до 5%, и облизбирком инициативу поддержал.
–
Что касается основного изменения, которое мы сегодня рассмотрели, то могу
сказать, что оно достаточно интересное, и, думаю, мы его поддержим, – сказал
заместитель председателя комитета Павел Исаев. – Это позволит увеличить
конкурентность выборов и, соответственно, обеспечить более широкий выбор для
каждого избирателя.
Кроме
того, предложенные изменения предусматривают увеличение размера избирательного
фонда, уточнение форм и перечня документов для выборов губернатора и другие
корректировки.
–
Поправок очень много, но значительная их часть не имеет существенного значения,
а носит исключительно технический характер, – заключил Олег Захаров.
Депутаты
приняли решение рекомендовать принять законопроект в первом чтении. Ближайшее
заседание Думы намечено на 4 апреля.
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вчера, 14:45
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