марта члены

комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного

самоуправления Ярославской областной Думы рассмотрели законопроект о внесении

изменений в региональное законодательство в части подготовки и проведения

выборов. Документ был внесен на рассмотрение облизбиркомом.



В сентябре этого года нас всех ждет важное событие – пройдут выборы

губернатора, – сказал председатель областной избирательной комиссии Олег

Захаров. – В связи с тем, что в регионе процедуры прямых выборов не было уже

около 10 лет, наличие шероховатостей в законе – объективный фактор. За

прошедшее время значительно изменилось федеральное законодательство, и нам

необходимо привести региональные нормативно-правовые акты в соответствие с его

нормами и требованиями.

Одно

из наиболее важных предложений, по мнению Олега Захарова, – снижение параметров

так называемого муниципального фильтра. Чтобы зарегистрировать кандидата в

губернаторы, в настоящее время необходимо собрать подписи 8% от общего числа

муниципальных депутатов. Врио губернатора Дмитрий Миронов предложил снизить это

значение до 5%, и облизбирком инициативу поддержал.



Что касается основного изменения, которое мы сегодня рассмотрели, то могу

сказать, что оно достаточно интересное, и, думаю, мы его поддержим, – сказал

заместитель председателя комитета Павел Исаев. – Это позволит увеличить

конкурентность выборов и, соответственно, обеспечить более широкий выбор для

каждого избирателя.

Кроме

того, предложенные изменения предусматривают увеличение размера избирательного

фонда, уточнение форм и перечня документов для выборов губернатора и другие

корректировки.



Поправок очень много, но значительная их часть не имеет существенного значения,

а носит исключительно технический характер, – заключил Олег Захаров.

Депутаты

приняли решение рекомендовать принять законопроект в первом чтении. Ближайшее

заседание Думы намечено на 4 апреля. 

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