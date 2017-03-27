|Благодаря
совместной работе инспекторов ГКУ ЯО «Переславское лесничество» и сотрудников
правоохранительных органов, организованной Правительством Ярославской области в
рамках межведомственного взаимодействия, в Переславском районе выявлен случай
незаконной рубки. Нарушение обнаружено в ходе патрулирования охранной зоны линий
электропередачи, где с декабря проводится расчистка линейного объекта от
древесно-кустарниковой растительности.
По
расчетам, проведенным специалистом лесничества, объем незаконно срубленной
древесины составил 13 кубометров, вред, причиненный лесному хозяйству, – более
87 тысяч рублей. После осмотра места происшествия был проведен опрос жителей
близлежащих деревень и руководителя бригады, производившей расчистку. Материалы
по данному факту переданы в Переславль-Залесский МО МВД России. Ведутся
следственные мероприятия, направленные на уточнение всех обстоятельств.
–
С начала года сотрудники правоохранительных органов и подведомственных
учреждений департамента лесного хозяйства Ярославской области в рамках
совместного патрулирования выявили 23 факта незаконных рубок, – сообщил
директор регионального департамента лесного хозяйства Николай Савельев. – Объем
нелегально добытой древесины – 332,6 кубометра, вред, причиненный лесному
хозяйству, – более 3,9 миллиона рублей. В 18 случаях лица, совершившие
правонарушения, установлены.
Активизация
межведомственной деятельности по пресечению незаконных вырубок на территории
региона, начавшаяся в конце прошлого года, дает свои результаты. Объем
незаконных вырубок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился
в 4 раза.
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вчера, 15:00
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