​Благодаря



совместной работе инспекторов ГКУ ЯО «Переславское лесничество» и сотрудников



правоохранительных органов, организованной Правительством Ярославской области в



рамках межведомственного взаимодействия, в Переславском районе выявлен случай



незаконной рубки. Нарушение обнаружено в ходе патрулирования охранной зоны линий



электропередачи, где с декабря проводится расчистка линейного объекта от



древесно-кустарниковой растительности.



По



расчетам, проведенным специалистом лесничества, объем незаконно срубленной



древесины составил 13 кубометров, вред, причиненный лесному хозяйству, – более



87 тысяч рублей. После осмотра места происшествия был проведен опрос жителей



близлежащих деревень и руководителя бригады, производившей расчистку. Материалы



по данному факту переданы в Переславль-Залесский МО МВД России. Ведутся



следственные мероприятия, направленные на уточнение всех обстоятельств.



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С начала года сотрудники правоохранительных органов и подведомственных



учреждений департамента лесного хозяйства Ярославской области в рамках



совместного патрулирования выявили 23 факта незаконных рубок, – сообщил



директор регионального департамента лесного хозяйства Николай Савельев. – Объем



нелегально добытой древесины – 332,6 кубометра, вред, причиненный лесному



хозяйству, – более 3,9 миллиона рублей. В 18 случаях лица, совершившие



правонарушения, установлены.



Активизация



межведомственной деятельности по пресечению незаконных вырубок на территории



региона, начавшаяся в конце прошлого года, дает свои результаты. Объем



незаконных вырубок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился



в 4 раза.