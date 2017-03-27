​Благодаря

совместной работе инспекторов ГКУ ЯО «Переславское лесничество» и сотрудников

правоохранительных органов, организованной Правительством Ярославской области в

рамках межведомственного взаимодействия, в Переславском районе выявлен случай

незаконной рубки. Нарушение обнаружено в ходе патрулирования охранной зоны линий

электропередачи, где с декабря проводится расчистка линейного объекта от

древесно-кустарниковой растительности.

По

расчетам, проведенным специалистом лесничества, объем незаконно срубленной

древесины составил 13 кубометров, вред, причиненный лесному хозяйству, – более

87 тысяч рублей. После осмотра места происшествия был проведен опрос жителей

близлежащих деревень и руководителя бригады, производившей расчистку. Материалы

по данному факту переданы в Переславль-Залесский МО МВД России. Ведутся

следственные мероприятия, направленные на уточнение всех обстоятельств.



С начала года сотрудники правоохранительных органов и подведомственных

учреждений департамента лесного хозяйства Ярославской области в рамках

совместного патрулирования выявили 23 факта незаконных рубок, – сообщил

директор регионального департамента лесного хозяйства Николай Савельев. – Объем

нелегально добытой древесины – 332,6 кубометра, вред, причиненный лесному

хозяйству, – более 3,9 миллиона рублей. В 18 случаях лица, совершившие

правонарушения, установлены.

Активизация

межведомственной деятельности по пресечению незаконных вырубок на территории

региона, начавшаяся в конце прошлого года, дает свои результаты. Объем

незаконных вырубок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился

в 4 раза.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
вчера, 15:00
37 просмотров
2017.03.27 Дмитрий Миронов провел рабочую встречу с руководством ПАО «Татнефть»
2017.03.27 Историческое кино для ярославских интеллектуалов
2017.03.27 Правительство области поможет местным производителям организовать «Уголок фермера» в крупных ретейлах
2017.03.27 Правительство Ярославской области поможет местным производителям организовать «Уголок фермера» в крупных ретейлах
2017.03.27 Олег Захаров: «В преддверии губернаторских выборов важно привести региональное законодательство в соответствие с федеральным»