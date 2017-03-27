​27 марта в

департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка заместитель

председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов провел встречу с

представителями международной торговой компании «Гиперглобус» и с более чем

сорока местнымисельхозтоваропроизводителями. Мероприятие было организовано по

поручению врио губернатора Дмитрия Миронова в рамках государственной политики

импортозамещения и поддержки сельхозпредприятий региона.

– Правительство

Ярославской области и крупные розничные сети заключают соглашения о

социально-экономическом партнерстве и реализации в сетях товаров ярославских

производителей, – отметил ВалерийХолодов. – Организуются «Уголки фермера», где

будут представлены местные товары. Таким образом, ярославские производители

увеличивают обороты реализации продукции, поддерживаются стабильные розничные

цены, исполняются социальные программы и увеличивается объем платежей.

Также Валерий

Холодов рассказал о мерах господдержки для сельхозпроизводителей. В их числе

субсидирование процентных ставок по кредитам, приобретение оборудования в

лизинг, получение займов на закупку сырья, гранты для малого

предпринимательства.

С 2017 года в

России запущен механизм кредитования агропромышленного комплекса по новой

схеме: аграрии, обращаясь в уполномоченные банки за краткосрочным или

инвестиционным займом, могут сразу рассчитывать на кредит по льготной ставке не

выше 5 процентов годовых. Субсидии в размере ключевой

ставки государство будет возвращать напрямую банку-кредитору. В соответствии с

утвержденным Минсельхозом планом льготного кредитования на текущий год

Ярославской области для предоставления льготных краткосрочных кредитов выделено

68 миллионов рублей. Из них 13,6 миллиона (20%) будет возмещено банкам,

выдавшим краткосрочные кредиты крестьянским (фермерским) хозяйствам и

сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

– В 2016 году

предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Ярославской области

произведено и отгружено продукции на сумму более 35 миллиардов рублей, –

отметила заместительдиректора областногодепартамента АПК и ПР Валентина Шишина.

– Изготовлено 81,4 тысячи тонн цельномолочной продукции, что составляет 101,8

процента по отношению к 2015 году, 15,4 тысячи тонн мясных полуфабрикатов (100,4

процента к уровню 2015-го), 3,8 тысячи тонн сыра и сырных продуктов (113,9

процента). Особенный рывок – в производстве шоколадных изделий: 21,2 миллиона

единиц продукции (125 процентов).

Ярославские

производители оценили новый формат взаимодействия с крупными розничными сетями

как отличную возможность заявить о себе на потребительском рынке, повысить

лояльность покупателей к местной продукции и тем самым увеличить продажи.

Участники встречи обменялись успешным опытом взаимодействия с компанией

«Гиперглобус», высказали пожелания по усовершенствованию деловых

взаимоотношений.

– Сеть

гипермаркетов «Глобус» заинтересована в расширении матрицы местных

производителей, поскольку покупатель все чаще голосует рублем за местный

продукт, – отметил региональный руководитель компании «Гиперглобус» Андрей

Ласточкин. – В ближайшее время мы планируем провести недели местных поставщиков

и тем самым значительно увеличить продажи продукции ярославских производителей. 

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