​27 марта в



департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка заместитель



председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов провел встречу с



представителями международной торговой компании «Гиперглобус» и с более чем



сорока местнымисельхозтоваропроизводителями. Мероприятие было организовано по



поручению врио губернатора Дмитрия Миронова в рамках государственной политики



импортозамещения и поддержки сельхозпредприятий региона.



– Правительство



Ярославской области и крупные розничные сети заключают соглашения о



социально-экономическом партнерстве и реализации в сетях товаров ярославских



производителей, – отметил ВалерийХолодов. – Организуются «Уголки фермера», где



будут представлены местные товары. Таким образом, ярославские производители



увеличивают обороты реализации продукции, поддерживаются стабильные розничные



цены, исполняются социальные программы и увеличивается объем платежей.



Также Валерий



Холодов рассказал о мерах господдержки для сельхозпроизводителей. В их числе



субсидирование процентных ставок по кредитам, приобретение оборудования в



лизинг, получение займов на закупку сырья, гранты для малого



предпринимательства.



С 2017 года в



России запущен механизм кредитования агропромышленного комплекса по новой



схеме: аграрии, обращаясь в уполномоченные банки за краткосрочным или



инвестиционным займом, могут сразу рассчитывать на кредит по льготной ставке не



выше 5 процентов годовых. Субсидии в размере ключевой



ставки государство будет возвращать напрямую банку-кредитору. В соответствии с



утвержденным Минсельхозом планом льготного кредитования на текущий год



Ярославской области для предоставления льготных краткосрочных кредитов выделено



68 миллионов рублей. Из них 13,6 миллиона (20%) будет возмещено банкам,



выдавшим краткосрочные кредиты крестьянским (фермерским) хозяйствам и



сельскохозяйственным потребительским кооперативам.



– В 2016 году



предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Ярославской области



произведено и отгружено продукции на сумму более 35 миллиардов рублей, –



отметила заместительдиректора областногодепартамента АПК и ПР Валентина Шишина.



– Изготовлено 81,4 тысячи тонн цельномолочной продукции, что составляет 101,8



процента по отношению к 2015 году, 15,4 тысячи тонн мясных полуфабрикатов (100,4



процента к уровню 2015-го), 3,8 тысячи тонн сыра и сырных продуктов (113,9



процента). Особенный рывок – в производстве шоколадных изделий: 21,2 миллиона



единиц продукции (125 процентов).



Ярославские



производители оценили новый формат взаимодействия с крупными розничными сетями



как отличную возможность заявить о себе на потребительском рынке, повысить



лояльность покупателей к местной продукции и тем самым увеличить продажи.



Участники встречи обменялись успешным опытом взаимодействия с компанией



«Гиперглобус», высказали пожелания по усовершенствованию деловых



взаимоотношений.



– Сеть



гипермаркетов «Глобус» заинтересована в расширении матрицы местных



производителей, поскольку покупатель все чаще голосует рублем за местный



продукт, – отметил региональный руководитель компании «Гиперглобус» Андрей



Ласточкин. – В ближайшее время мы планируем провести недели местных поставщиков



и тем самым значительно увеличить продажи продукции ярославских производителей.