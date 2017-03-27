|27 марта в
департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка заместитель
председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов провел встречу с
представителями международной торговой компании «Гиперглобус» и с более чем
сорока местнымисельхозтоваропроизводителями. Мероприятие было организовано по
поручению врио губернатора Дмитрия Миронова в рамках государственной политики
импортозамещения и поддержки сельхозпредприятий региона.
– Правительство
Ярославской области и крупные розничные сети заключают соглашения о
социально-экономическом партнерстве и реализации в сетях товаров ярославских
производителей, – отметил ВалерийХолодов. – Организуются «Уголки фермера», где
будут представлены местные товары. Таким образом, ярославские производители
увеличивают обороты реализации продукции, поддерживаются стабильные розничные
цены, исполняются социальные программы и увеличивается объем платежей.
Также Валерий
Холодов рассказал о мерах господдержки для сельхозпроизводителей. В их числе
субсидирование процентных ставок по кредитам, приобретение оборудования в
лизинг, получение займов на закупку сырья, гранты для малого
предпринимательства.
С 2017 года в
России запущен механизм кредитования агропромышленного комплекса по новой
схеме: аграрии, обращаясь в уполномоченные банки за краткосрочным или
инвестиционным займом, могут сразу рассчитывать на кредит по льготной ставке не
выше 5 процентов годовых. Субсидии в размере ключевой
ставки государство будет возвращать напрямую банку-кредитору. В соответствии с
утвержденным Минсельхозом планом льготного кредитования на текущий год
Ярославской области для предоставления льготных краткосрочных кредитов выделено
68 миллионов рублей. Из них 13,6 миллиона (20%) будет возмещено банкам,
выдавшим краткосрочные кредиты крестьянским (фермерским) хозяйствам и
сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
– В 2016 году
предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Ярославской области
произведено и отгружено продукции на сумму более 35 миллиардов рублей, –
отметила заместительдиректора областногодепартамента АПК и ПР Валентина Шишина.
– Изготовлено 81,4 тысячи тонн цельномолочной продукции, что составляет 101,8
процента по отношению к 2015 году, 15,4 тысячи тонн мясных полуфабрикатов (100,4
процента к уровню 2015-го), 3,8 тысячи тонн сыра и сырных продуктов (113,9
процента). Особенный рывок – в производстве шоколадных изделий: 21,2 миллиона
единиц продукции (125 процентов).
Ярославские
производители оценили новый формат взаимодействия с крупными розничными сетями
как отличную возможность заявить о себе на потребительском рынке, повысить
лояльность покупателей к местной продукции и тем самым увеличить продажи.
Участники встречи обменялись успешным опытом взаимодействия с компанией
«Гиперглобус», высказали пожелания по усовершенствованию деловых
взаимоотношений.
– Сеть
гипермаркетов «Глобус» заинтересована в расширении матрицы местных
производителей, поскольку покупатель все чаще голосует рублем за местный
продукт, – отметил региональный руководитель компании «Гиперглобус» Андрей
Ласточкин. – В ближайшее время мы планируем провести недели местных поставщиков
и тем самым значительно увеличить продажи продукции ярославских производителей.
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