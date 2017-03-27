​Короткометражные документальные фильмы показали сегодня в Ярославской областной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова в рамках уникального проекта Национального фонда поддержки правообладателей (НФПП).



За последние несколько лет при поддержке НФПП и Министерства культуры РФ был создан целый ряд захватывающих кинокартин, посвященных истории России, важнейшим событиям в нашей стране и мире, нашим легендарным соотечественникам.



Вниманию многочисленной публики были представлены 4 фильма: «Посол империи» – о яркой судьбе посла Российской империи, который пытался предотвратить Первую мировую войну, «Атака мертвецов. Легенда крепости Осовец» – о забытых героях Первой мировой войны, «Красный граф» – о патриотизме и самоотверженности во имя Отечества и «Третья столица» – об адмирале Александре Колчаке и городе Омске, ставшем в годы Гражданской войны столицей колчаковской Сибири.



В знак благодарности за поддержку уникального исторического проекта Ярославской областной универсальной научной библиотеке переданы в дар музыкальные и литературные CD-коллекции, изданные при поддержке НФПП.



Напомним, фонд был создан Российским авторским обществом и Российским союзом правообладателей в 2011 году. Среди главных задач организации – сохранение и популяризация культурного наследия России, содействие созданию новых объектов культуры, а также поддержка ветеранов культуры, искусства и молодых талантов.