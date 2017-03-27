​27 марта в Москве прошла рабочая встреча врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с  генеральным директором    ПАО «Татнефть»  Наилем Магановым. Основной темой   переговоров  стали перспективы сотрудничества, а также  текущая   ситуация на ярославском предприятии «Ярполимермаш-Татнефть». В частности,  рассматривался вопрос о возможной модернизации и расширении производства.

В настоящее время   предприятие  «Ярполимермаш-Татнефть»,  входит  в группу компаний «Татнефть» и является генеральным поставщиком прессформ для  ПАО «Нижнекамскшина»,  крупнейшего предприятия шинной промышленности в России.

- Диалог получился конструктивным. Мы пришли к соглашению, чтобы  объединить усилия по развитию предприятия.   Сейчас здесь работают 150 человек. И нам важно, чтобы «Ярполимермаш-Татнефть»  имело заказы,  у  сотрудников была стабильная работа и достойная заработная  плата, - отметил по итогу встречи Дмитрий Миронов,  – В ходе переговоры  мы также рассмотрели вопросы  поставок комплектующих предприятиями  Ярославской области  для нужд строительства комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «Танэко», а также для нужд «Татнефти». Думаю, что все это пойдет во благо Ярославской области.

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