​27 марта в Москве прошла рабочая встреча врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с генеральным директором ПАО «Татнефть» Наилем Магановым. Основной темой переговоров стали перспективы сотрудничества, а также текущая ситуация на ярославском предприятии «Ярполимермаш-Татнефть». В частности, рассматривался вопрос о возможной модернизации и расширении производства.



В настоящее время предприятие «Ярполимермаш-Татнефть», входит в группу компаний «Татнефть» и является генеральным поставщиком прессформ для ПАО «Нижнекамскшина», крупнейшего предприятия шинной промышленности в России.



- Диалог получился конструктивным. Мы пришли к соглашению, чтобы объединить усилия по развитию предприятия. Сейчас здесь работают 150 человек. И нам важно, чтобы «Ярполимермаш-Татнефть» имело заказы, у сотрудников была стабильная работа и достойная заработная плата, - отметил по итогу встречи Дмитрий Миронов, – В ходе переговоры мы также рассмотрели вопросы поставок комплектующих предприятиями Ярославской области для нужд строительства комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «Танэко», а также для нужд «Татнефти». Думаю, что все это пойдет во благо Ярославской области.