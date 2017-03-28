​27 марта в театре драмы имени Федора Волкова отметили Международный



день театра. Здесь собрались артисты, режиссеры, гримеры и представители других



профессий, связанных со сценой. С праздником собравшихся поздравил первый заместитель



председателя Правительства области Виктор Костин.



– Театр в Ярославской области – это гораздо больше, чем театр, – сказал



Виктор Костин. – Это жизнь многих творческих людей: работников сцены, гримеров,



осветителей, актеров, управленцев и других представителей театральной сферы. Это



удивительная работа, за которую мы, зрители, говорим вам спасибо. Нам повезло, что



мы живем на земле первого русского театра.



В праздничный день многие деятели театра получили заслуженные награды.



Виктор Костин вручил диплом в номинации «Легенда сцены» актеру театра драмы имени



Федора Волкова Владимиру Шибанкову. Также были подведены итоги VII областного фестиваля профессиональных театров, объявлены лауреаты в



9 номинациях.



В конце вечера был представлен веселый капустник с участием актеров



семи профессиональных коллективов области: театра драмы имени Федора Волкова, Ярославского



театра юного зрителя, Ярославского и Рыбинского театров кукол, Рыбинского драматического



театра, студии кукол «Ежики» и Ярославского театрального института.