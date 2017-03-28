​27 марта в театре драмы имени Федора Волкова отметили Международный

день театра. Здесь собрались артисты, режиссеры, гримеры и представители других

профессий, связанных со сценой. С праздником собравшихся поздравил первый заместитель

председателя Правительства области Виктор Костин.

– Театр в Ярославской области – это гораздо больше, чем театр, – сказал

Виктор Костин. – Это жизнь многих творческих людей: работников сцены, гримеров,

осветителей, актеров, управленцев и других представителей театральной сферы. Это

удивительная работа, за которую мы, зрители, говорим вам спасибо. Нам повезло, что

мы живем на земле первого русского театра.

В праздничный день многие деятели театра получили заслуженные награды.

Виктор Костин вручил диплом в номинации «Легенда сцены» актеру театра драмы имени

Федора Волкова Владимиру Шибанкову. Также были подведены итоги VII областного фестиваля профессиональных театров, объявлены лауреаты в

9 номинациях.

В конце вечера был представлен веселый капустник с участием актеров

семи профессиональных коллективов области: театра драмы имени Федора Волкова, Ярославского

театра юного зрителя, Ярославского и Рыбинского театров кукол, Рыбинского драматического

театра, студии кукол «Ежики» и Ярославского театрального института.

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