|27 марта в театре драмы имени Федора Волкова отметили Международный
день театра. Здесь собрались артисты, режиссеры, гримеры и представители других
профессий, связанных со сценой. С праздником собравшихся поздравил первый заместитель
председателя Правительства области Виктор Костин.
– Театр в Ярославской области – это гораздо больше, чем театр, – сказал
Виктор Костин. – Это жизнь многих творческих людей: работников сцены, гримеров,
осветителей, актеров, управленцев и других представителей театральной сферы. Это
удивительная работа, за которую мы, зрители, говорим вам спасибо. Нам повезло, что
мы живем на земле первого русского театра.
В праздничный день многие деятели театра получили заслуженные награды.
Виктор Костин вручил диплом в номинации «Легенда сцены» актеру театра драмы имени
Федора Волкова Владимиру Шибанкову. Также были подведены итоги VII областного фестиваля профессиональных театров, объявлены лауреаты в
9 номинациях.
В конце вечера был представлен веселый капустник с участием актеров
семи профессиональных коллективов области: театра драмы имени Федора Волкова, Ярославского
театра юного зрителя, Ярославского и Рыбинского театров кукол, Рыбинского драматического
театра, студии кукол «Ежики» и Ярославского театрального института.
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вчера, 10:15
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