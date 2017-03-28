|Вопросы сохранения и укрепления
здоровья детей и подростков 27 марта обсудили на совместном заседании двух областных
координационных советов – по демографической политике и формированию здорового образа
жизни и по реализации стратегии действий в интересах детей.
– Проблема сохранения здоровья
детей касается не только медицинских работников, но и семьи, школы, дошкольных учреждений,
– подчеркнул первый заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор
Костин. – Не только государство, но и гражданское общество способно повлиять на
здоровье детей. Например, некоммерческие организации выступают с рядом интересных
предложений по внедрению физической культуры и спорта в школах и детских садах.
Как доложила заместитель
директора регионального департамента здравоохранения и фармации Наталья Даниленко,
в рамках ОЦП «Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской
области» в 2013 – 2016 годах отремонтировано 27 стационарных и поликлинических детских
отделений, что составляет 85% от общего количества требующих капитального ремонта.
В 2017 году планируется строительство детской поликлиники ГАУЗ ЯО «Клиническая больница
№2». В настоящее время ведется разработка проектной документации.
– На базе областного перинатального
центра организовано структурное подразделение по профилактике отказов от новорожденных
детей в акушерских стационарах области. Предотвращенных отказов в регионе – более
20 процентов, – отметила Наталья Даниленко. – За период 2012 – 2016 годов отмечается
отчетливая положительная тенденция к снижению количества отказов от новорожденных
в акушерских стационарах. Так, в 2012 году зарегистрировано 53 отказа в медицинских
организациях области, что составило 3,5 на 1000 новорожденных детей, в 2016 году
этот показатель составил 2,2 на 1000 – 34 ребенка.
В амбулаторном отделении
областного перинатального центра проводятся динамическое наблюдение и реабилитация
детей с перинатальными проблемами, недоношенных, в том числе родившихся с экстремально
низкой массой тела – до 1 килограмма. Создана служба раннего сопровождения семей,
имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. Проводятся еженедельные занятия
для родителей недоношенных малышей. В рамках областной программы «Семья и дети Ярославии»
закуплено необходимое оборудование, обучены специалисты, создана лекотека.
– В Ярославской области
за последние пять лет наблюдается прирост численности детей на 7 процентов, – сообщила
главный врач ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больница», главный внештатный
педиатр регионального департамента здравоохранения и фармации Марина Писарева.
– Также растет число детей, охваченных профилактическими осмотрами. Это радует,
так как мы можем иметь реальную картину состояния здоровья детей в регионе. В профосмотры
включается больше специалистов, которые могут выявить патологию на самых ранних
этапах. Превалируют в регионе заболевания органов дыхания, а среди подростков в
возрасте от 15 до 17 лет также патологии костно-мышечной системы, органов зрения,
желудочно-кишечного тракта.
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