​Вопросы сохранения и укрепления



здоровья детей и подростков 27 марта обсудили на совместном заседании двух областных



координационных советов – по демографической политике и формированию здорового образа



жизни и по реализации стратегии действий в интересах детей.



– Проблема сохранения здоровья



детей касается не только медицинских работников, но и семьи, школы, дошкольных учреждений,



– подчеркнул первый заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор



Костин. – Не только государство, но и гражданское общество способно повлиять на



здоровье детей. Например, некоммерческие организации выступают с рядом интересных



предложений по внедрению физической культуры и спорта в школах и детских садах.



Как доложила заместитель



директора регионального департамента здравоохранения и фармации Наталья Даниленко,



в рамках ОЦП «Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской



области» в 2013 – 2016 годах отремонтировано 27 стационарных и поликлинических детских



отделений, что составляет 85% от общего количества требующих капитального ремонта.



В 2017 году планируется строительство детской поликлиники ГАУЗ ЯО «Клиническая больница



№2». В настоящее время ведется разработка проектной документации.



– На базе областного перинатального



центра организовано структурное подразделение по профилактике отказов от новорожденных



детей в акушерских стационарах области. Предотвращенных отказов в регионе – более



20 процентов, – отметила Наталья Даниленко. – За период 2012 – 2016 годов отмечается



отчетливая положительная тенденция к снижению количества отказов от новорожденных



в акушерских стационарах. Так, в 2012 году зарегистрировано 53 отказа в медицинских



организациях области, что составило 3,5 на 1000 новорожденных детей, в 2016 году



этот показатель составил 2,2 на 1000 – 34 ребенка.



В амбулаторном отделении



областного перинатального центра проводятся динамическое наблюдение и реабилитация



детей с перинатальными проблемами, недоношенных, в том числе родившихся с экстремально



низкой массой тела – до 1 килограмма. Создана служба раннего сопровождения семей,



имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. Проводятся еженедельные занятия



для родителей недоношенных малышей. В рамках областной программы «Семья и дети Ярославии»



закуплено необходимое оборудование, обучены специалисты, создана лекотека.



– В Ярославской области



за последние пять лет наблюдается прирост численности детей на 7 процентов, – сообщила



главный врач ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больница», главный внештатный



педиатр регионального департамента здравоохранения и фармации Марина Писарева.



– Также растет число детей, охваченных профилактическими осмотрами. Это радует,



так как мы можем иметь реальную картину состояния здоровья детей в регионе. В профосмотры



включается больше специалистов, которые могут выявить патологию на самых ранних



этапах. Превалируют в регионе заболевания органов дыхания, а среди подростков в



возрасте от 15 до 17 лет также патологии костно-мышечной системы, органов зрения,



желудочно-кишечного тракта.​