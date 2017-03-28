​Вопросы сохранения и укрепления

здоровья детей и подростков 27 марта обсудили на совместном заседании двух областных

координационных советов – по демографической политике и формированию здорового образа

жизни и по реализации стратегии действий в интересах детей.

– Проблема сохранения здоровья

детей касается не только медицинских работников, но и семьи, школы, дошкольных учреждений,

– подчеркнул первый заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор

Костин. – Не только государство, но и гражданское общество способно повлиять на

здоровье детей. Например, некоммерческие организации выступают с рядом интересных

предложений по внедрению физической культуры и спорта в школах и детских садах.

Как доложила заместитель

директора регионального департамента здравоохранения и фармации Наталья Даниленко,

в рамках ОЦП «Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской

области» в 2013 – 2016 годах отремонтировано 27 стационарных и поликлинических детских

отделений, что составляет 85% от общего количества требующих капитального ремонта.

В 2017 году планируется строительство детской поликлиники ГАУЗ ЯО «Клиническая больница

№2». В настоящее время ведется разработка проектной документации.

– На базе областного перинатального

центра организовано структурное подразделение по профилактике отказов от новорожденных

детей в акушерских стационарах области. Предотвращенных отказов в регионе – более

20 процентов, – отметила Наталья Даниленко. – За период 2012 – 2016 годов отмечается

отчетливая положительная тенденция к снижению количества отказов от новорожденных

в акушерских стационарах. Так, в 2012 году зарегистрировано 53 отказа в медицинских

организациях области, что составило 3,5 на 1000 новорожденных детей, в 2016 году

этот показатель составил 2,2 на 1000 – 34 ребенка.

В амбулаторном отделении

областного перинатального центра проводятся динамическое наблюдение и реабилитация

детей с перинатальными проблемами, недоношенных, в том числе родившихся с экстремально

низкой массой тела – до 1 килограмма. Создана служба раннего сопровождения семей,

имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. Проводятся еженедельные занятия

для родителей недоношенных малышей. В рамках областной программы «Семья и дети Ярославии»

закуплено необходимое оборудование, обучены специалисты, создана лекотека.

– В Ярославской области

за последние пять лет наблюдается прирост численности детей на 7 процентов, – сообщила

главный врач ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больница», главный внештатный

педиатр регионального департамента здравоохранения и фармации Марина Писарева.

– Также растет число детей, охваченных профилактическими осмотрами. Это радует,

так как мы можем иметь реальную картину состояния здоровья детей в регионе. В профосмотры

включается больше специалистов, которые могут выявить патологию на самых ранних

этапах. Превалируют в регионе заболевания органов дыхания, а среди подростков в

возрасте от 15 до 17 лет также патологии костно-мышечной системы, органов зрения,

желудочно-кишечного тракта.​ 

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