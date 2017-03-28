Ростовский муниципальный район включился в реализацию регионального

проекта «Решаем вместе», инициированного врио губернатора Ярославской области Дмитрием

Мироновым. Собрания проводятся в районном центре и сельских поселениях практически

ежедневно. На них инициативные граждане составляют список объектов, которые хотят

благоустроить или отремонтировать в текущем году.

– Губернаторский проект «Решаем вместе» – отличная возможность

для каждого жителя нашей области быть услышанным, высказать свои предложения по

благоустройству территории. Принцип инициативного бюджетирования позволяет реализовать

именно те мероприятия, которые люди считают наиболее значимыми, – отметил глава

администрации Ростовского МР Владимир Гончаров. – Со своей стороны мы приложим максимум

усилий, чтобы все предложения жителей нашего района были рассмотрены и оценены по

достоинству.

Владимир Гончаров подчеркнул, что благодаря поддержке руководства

региона у жителей Ростова появилась возможность вернуть цивилизованный вид Комсомольскому

парку, расположенному в центре города. Присутствовавшие на собраниях педагогические

коллективы колледжа отраслевых технологий, общеобразовательных школ и детских садов,

представители общественности Ростова проголосовали за включение объекта в программу

«Решаем вместе» практически единогласно.

– Многие хорошо помнят время, когда парк круглый год был

хорошей прогулочной зоной и местом отдыха. Он был ухожен и обустроен. Зимой здесь

катались на лыжах, летом гуляли. Мы сами организовывали субботники и принимали в

них участие, – рассказала директор общеобразовательной школы №4 Елена Архиреева.

– Сейчас же территория больше похожа на пустырь, и у города нет денег на ее благоустройство.

Хочется надеяться, что благодаря губернаторскому проекту у нас появится облагороженное

место, где можно будет просто прогуляться, подышать свежим воздухом.

Комсомольский парк, занимающий площадь более 5 га, был

заложен в 1958 году на бывшей ярмарочной площади и долгие годы был местом массового

отдыха жителей Ростова. В 1968 году, к 50-летию Всесоюзного Ленинского комсомола,

там был установлен монумент, где, по преданию, замуровано письмо грядущим поколениям.

Однако в последние годы Комсомольский парк практически полностью зарос бурьяном

и кустарником.

В 2015 году была проведена очистка территории от мусора,

приведен в порядок пруд, организована вырубка старых деревьев и разросшегося кустарника.

Однако парк требует дальнейшего благоустройства. Существует несколько концепций

его организации, одна из них – детский автогородок, площадки для подростков и молодежи,

зона тихого отдыха для людей постарше.

– Парк находится в центре нашего города и просто не может

пребывать в таком состоянии, как сейчас, – уверена жительница города Ирина Краснова.

– Тем более что совсем рядом расположены городские валы с богатой историей и Ростовский

кремль.

Собрания жителей по поддержке выбранных проектов для включения

в губернаторскую программу «Решаем вместе» завершатся в районе в начале апреля.

Затем муниципальная общественная комиссия выберет проекты, которые представит в

проектный офис для дальнейшего отбора на областном уровне.

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