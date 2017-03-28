Ростовский муниципальный район включился в реализацию регионального



проекта «Решаем вместе», инициированного врио губернатора Ярославской области Дмитрием



Мироновым. Собрания проводятся в районном центре и сельских поселениях практически



ежедневно. На них инициативные граждане составляют список объектов, которые хотят



благоустроить или отремонтировать в текущем году.



– Губернаторский проект «Решаем вместе» – отличная возможность



для каждого жителя нашей области быть услышанным, высказать свои предложения по



благоустройству территории. Принцип инициативного бюджетирования позволяет реализовать



именно те мероприятия, которые люди считают наиболее значимыми, – отметил глава



администрации Ростовского МР Владимир Гончаров. – Со своей стороны мы приложим максимум



усилий, чтобы все предложения жителей нашего района были рассмотрены и оценены по



достоинству.



Владимир Гончаров подчеркнул, что благодаря поддержке руководства



региона у жителей Ростова появилась возможность вернуть цивилизованный вид Комсомольскому



парку, расположенному в центре города. Присутствовавшие на собраниях педагогические



коллективы колледжа отраслевых технологий, общеобразовательных школ и детских садов,



представители общественности Ростова проголосовали за включение объекта в программу



«Решаем вместе» практически единогласно.



– Многие хорошо помнят время, когда парк круглый год был



хорошей прогулочной зоной и местом отдыха. Он был ухожен и обустроен. Зимой здесь



катались на лыжах, летом гуляли. Мы сами организовывали субботники и принимали в



них участие, – рассказала директор общеобразовательной школы №4 Елена Архиреева.



– Сейчас же территория больше похожа на пустырь, и у города нет денег на ее благоустройство.



Хочется надеяться, что благодаря губернаторскому проекту у нас появится облагороженное



место, где можно будет просто прогуляться, подышать свежим воздухом.



Комсомольский парк, занимающий площадь более 5 га, был



заложен в 1958 году на бывшей ярмарочной площади и долгие годы был местом массового



отдыха жителей Ростова. В 1968 году, к 50-летию Всесоюзного Ленинского комсомола,



там был установлен монумент, где, по преданию, замуровано письмо грядущим поколениям.



Однако в последние годы Комсомольский парк практически полностью зарос бурьяном



и кустарником.



В 2015 году была проведена очистка территории от мусора,



приведен в порядок пруд, организована вырубка старых деревьев и разросшегося кустарника.



Однако парк требует дальнейшего благоустройства. Существует несколько концепций



его организации, одна из них – детский автогородок, площадки для подростков и молодежи,



зона тихого отдыха для людей постарше.



– Парк находится в центре нашего города и просто не может



пребывать в таком состоянии, как сейчас, – уверена жительница города Ирина Краснова.



– Тем более что совсем рядом расположены городские валы с богатой историей и Ростовский



кремль.



Собрания жителей по поддержке выбранных проектов для включения



в губернаторскую программу «Решаем вместе» завершатся в районе в начале апреля.



Затем муниципальная общественная комиссия выберет проекты, которые представит в



проектный офис для дальнейшего отбора на областном уровне.