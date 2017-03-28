|Ростовский муниципальный район включился в реализацию регионального
проекта «Решаем вместе», инициированного врио губернатора Ярославской области Дмитрием
Мироновым. Собрания проводятся в районном центре и сельских поселениях практически
ежедневно. На них инициативные граждане составляют список объектов, которые хотят
благоустроить или отремонтировать в текущем году.
– Губернаторский проект «Решаем вместе» – отличная возможность
для каждого жителя нашей области быть услышанным, высказать свои предложения по
благоустройству территории. Принцип инициативного бюджетирования позволяет реализовать
именно те мероприятия, которые люди считают наиболее значимыми, – отметил глава
администрации Ростовского МР Владимир Гончаров. – Со своей стороны мы приложим максимум
усилий, чтобы все предложения жителей нашего района были рассмотрены и оценены по
достоинству.
Владимир Гончаров подчеркнул, что благодаря поддержке руководства
региона у жителей Ростова появилась возможность вернуть цивилизованный вид Комсомольскому
парку, расположенному в центре города. Присутствовавшие на собраниях педагогические
коллективы колледжа отраслевых технологий, общеобразовательных школ и детских садов,
представители общественности Ростова проголосовали за включение объекта в программу
«Решаем вместе» практически единогласно.
– Многие хорошо помнят время, когда парк круглый год был
хорошей прогулочной зоной и местом отдыха. Он был ухожен и обустроен. Зимой здесь
катались на лыжах, летом гуляли. Мы сами организовывали субботники и принимали в
них участие, – рассказала директор общеобразовательной школы №4 Елена Архиреева.
– Сейчас же территория больше похожа на пустырь, и у города нет денег на ее благоустройство.
Хочется надеяться, что благодаря губернаторскому проекту у нас появится облагороженное
место, где можно будет просто прогуляться, подышать свежим воздухом.
Комсомольский парк, занимающий площадь более 5 га, был
заложен в 1958 году на бывшей ярмарочной площади и долгие годы был местом массового
отдыха жителей Ростова. В 1968 году, к 50-летию Всесоюзного Ленинского комсомола,
там был установлен монумент, где, по преданию, замуровано письмо грядущим поколениям.
Однако в последние годы Комсомольский парк практически полностью зарос бурьяном
и кустарником.
В 2015 году была проведена очистка территории от мусора,
приведен в порядок пруд, организована вырубка старых деревьев и разросшегося кустарника.
Однако парк требует дальнейшего благоустройства. Существует несколько концепций
его организации, одна из них – детский автогородок, площадки для подростков и молодежи,
зона тихого отдыха для людей постарше.
– Парк находится в центре нашего города и просто не может
пребывать в таком состоянии, как сейчас, – уверена жительница города Ирина Краснова.
– Тем более что совсем рядом расположены городские валы с богатой историей и Ростовский
кремль.
Собрания жителей по поддержке выбранных проектов для включения
в губернаторскую программу «Решаем вместе» завершатся в районе в начале апреля.
Затем муниципальная общественная комиссия выберет проекты, которые представит в
проектный офис для дальнейшего отбора на областном уровне.
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вчера, 12:30
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