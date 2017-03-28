​В Ярославле в концертно-зрелищном центре «Миллениум» состоялся форум-встреча «Об участии граждан в охране общественного порядка».



В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Правительства региона Виктор Костин, представители мэрии Ярославля, начальник УМВД России по Ярославской области генерал-майор полиции Николай Трифонов, сотрудники органов внутренних дел, члены общественного совета при УМВД, представители казачества, а также участники народных дружин, отрядов «Юный друг полиции» и «Правопорядок» и неравнодушные граждане.



В ходе форума обсуждались различные вопросы деятельности народных дружин в Ярославской области. В настоящее время на территории региона действует более 80 дружин, в которых состоят более 1100 человек. На базе организаций и предприятий создано семь народных дружин общей численностью более 100 человек.



В 2016 году на территории области отмечено снижение зарегистрированных преступлений. В этом есть и заслуга граждан, помогающих работе органов внутренних дел. Члены добровольных народных дружин принимают участие в обеспечении общественной безопасности при проведении профилактических рейдов, массовых мероприятий, информируют о преступлениях и правонарушениях.



– Сегодня в обществе пришли к пониманию того, что обеспечение безопасности на улицах городов, во дворах, жилых кварталах является общим делом, – отметил, открывая форум, Николай Трифонов.



В текущем году сотрудниками полиции при участии народных дружинников уже выявлено шесть преступлений, пресечено 745 административных правонарушений. За 2016 год в рамках совместной работы выявлено около 20 преступлений, пресечено порядка двух тысяч административных правонарушений.



На форуме были подведены итоги конкурса на звание «Лучшая народная дружина» и «Лучший народный дружинник». Победителями стали народная дружина Ярославля «Автодизель» под командованием Александра Павлюченко и Николай Егоров из народной дружины Борисоглебского муниципального района «Астра». 2-е место у народной дружины «Волжанин» Некрасовского муниципального района, командир Елена Гальянова, 3-е место – у «Ростовской дружины», командир Василий Смирнов.



Также были отмечены Алексей Хазов из Переславской народной дружины и Илья Акулов из народной дружины «Автодизель».



На мероприятии выступили представители казачества Ярославской области и граждане, входящие в добровольные народные дружины. В торжественной обстановке были вручены свидетельства о внесении общественных организаций в региональный реестр народной дружине Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского (командир Сергей Абрамов) и народной дружине «Хуторское казачье общество «Русское» (командир Николай Горшков).​​