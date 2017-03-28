​В дни весенних каникул, с 23 марта по 2 апреля, все постоянные экспозиции Ярославского художественного музея можно посетить бесплатно. Это стало возможным благодаря социальному проекту «На высокой волне», который реализуется в регионе по инициативе врио губернатора Дмитрия Миронова.



– Проект «На высокой волне» очень востребован среди жителей области. Только за первые несколько дней Ярославский художественный музей посетили 2200 человек, – рассказала директор ЯХМ Алла Хатюхина. – Благодаря этому проекту на наши выставки приходит много молодых людей. И мы надеемся, что музей станет частью их жизни.



Ярославцы могут бесплатно посетить экспозиции в трех зданиях музея: Митрополичьих палатах (экспозиция «Древнерусское искусство XIII – XVII вв.), Губернаторском доме (экспозиции «Русское искусство XVIII – начала XX в.» и «Искусство XX века») и музее зарубежного искусства (экспозиции «Западноевропейское искусство XVI – начала XX в.» и «Искусство Востока»).



Также одновременно со стартом социального проекта музей запустил акцию «Зачекинься в ЯХМ»: с 23 марта в главном здании музея (Губернаторский дом, Волжская набережная, 23) можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.



Напомним, в социальном проекте «На высокой волне» принимают участие 12 крупных учреждений культуры Ярославской области, в том числе Ярославский, Рыбинский и Переславский музеи-заповедники, Ярославский художественный музей, мемориальный музей-заповедник «Карабиха» и Угличский музей. В рамках проекта более 50 тысяч жителей региона смогут в этом году бесплатно посетить спектакли, концерты и выставки. Мероприятия реализуются по соглашению между Правительством Ярославской области и ОАО «Славнефть-ЯНОС».​​