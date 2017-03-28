​Общая задолженность организаций коммунального



комплекса Ярославской области за топливно-энергетические ресурсы на 1 марта



составила 7,84 миллиарда рублей. Большая часть этой суммы – 6,55 миллиарда –



обязательства перед ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» за потребленный газ.



Крупнейшими должниками являются Ярославская генерирующая компания,



ПАО «ТГК-2», МУП «Теплоэнерго» города Рыбинска, а также ООО «Переславская



энергетическая компания». Такие данные озвучил на брифинге 28 марта заместитель



председателя Правительства области Виталий Ткаченко.



– Правительство региона постоянно



отслеживает как прирост, так и погашение кредиторской задолженности,



организован еженедельный мониторинг, – подчеркнул Виталий Ткаченко. –



Ежемесячно проводится целый ряд совещаний, мы вызываем на межведомственную



комиссию самых крупных неплательщиков, требуем соблюдения сроков, а также на



открытом Правительстве заслушиваем глав районов. Безусловно, многие



муниципальные образования платят исправно, по ним нареканий нет. Выработана



дорожная карта погашения долгов, самые крупные поставщики подписали соглашения



с «Межрегионгазом».



Вместе с тем Виталий Ткаченко отметил, что



просроченная задолженность организаций, осуществляющих управление



многоквартирными домами, за коммунальные ресурсы за 2016 год увеличилась на



450,4 миллиона рублей и на 1 января 2017 года составляла более 2 миллиардов.



Крупнейшими должниками ПАО «ТГК-2» и ПАО «ТНС энерго Ярославль» являются ОАО



«Управдом Дзержинского района» и ОАО «Управдом Ленинского района».



– Жители региона дисциплинированны и оплачивают



свои квитанции, однако мы видим, что долг данных управляющих компаний только



продолжает расти, – отметил Виталий Ткаченко. – Меры, которые принимает



Правительство Ярославской области, направлены на то, чтобы текущее потребление



услуг оплачивалось в 100-процентном объеме и выполнялись графики по



реструктуризации накопленных долгов. Исполнение решений межведомственной



комиссии находится на жестком контроле органов региональной власти.​