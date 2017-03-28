|Общая задолженность организаций коммунального
комплекса Ярославской области за топливно-энергетические ресурсы на 1 марта
составила 7,84 миллиарда рублей. Большая часть этой суммы – 6,55 миллиарда –
обязательства перед ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» за потребленный газ.
Крупнейшими должниками являются Ярославская генерирующая компания,
ПАО «ТГК-2», МУП «Теплоэнерго» города Рыбинска, а также ООО «Переславская
энергетическая компания». Такие данные озвучил на брифинге 28 марта заместитель
председателя Правительства области Виталий Ткаченко.
– Правительство региона постоянно
отслеживает как прирост, так и погашение кредиторской задолженности,
организован еженедельный мониторинг, – подчеркнул Виталий Ткаченко. –
Ежемесячно проводится целый ряд совещаний, мы вызываем на межведомственную
комиссию самых крупных неплательщиков, требуем соблюдения сроков, а также на
открытом Правительстве заслушиваем глав районов. Безусловно, многие
муниципальные образования платят исправно, по ним нареканий нет. Выработана
дорожная карта погашения долгов, самые крупные поставщики подписали соглашения
с «Межрегионгазом».
Вместе с тем Виталий Ткаченко отметил, что
просроченная задолженность организаций, осуществляющих управление
многоквартирными домами, за коммунальные ресурсы за 2016 год увеличилась на
450,4 миллиона рублей и на 1 января 2017 года составляла более 2 миллиардов.
Крупнейшими должниками ПАО «ТГК-2» и ПАО «ТНС энерго Ярославль» являются ОАО
«Управдом Дзержинского района» и ОАО «Управдом Ленинского района».
– Жители региона дисциплинированны и оплачивают
свои квитанции, однако мы видим, что долг данных управляющих компаний только
продолжает расти, – отметил Виталий Ткаченко. – Меры, которые принимает
Правительство Ярославской области, направлены на то, чтобы текущее потребление
услуг оплачивалось в 100-процентном объеме и выполнялись графики по
реструктуризации накопленных долгов. Исполнение решений межведомственной
комиссии находится на жестком контроле органов региональной власти.
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