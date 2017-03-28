​Общая задолженность организаций коммунального

комплекса Ярославской области за топливно-энергетические ресурсы на 1 марта

составила 7,84 миллиарда рублей. Большая часть этой суммы – 6,55 миллиарда –

обязательства перед ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» за потребленный газ.

Крупнейшими должниками являются Ярославская генерирующая компания,

ПАО «ТГК-2», МУП «Теплоэнерго» города Рыбинска, а также ООО «Переславская

энергетическая компания». Такие данные озвучил на брифинге 28 марта заместитель

председателя Правительства области Виталий Ткаченко.

 – Правительство региона постоянно

отслеживает как прирост, так и погашение кредиторской задолженности,

организован еженедельный мониторинг, – подчеркнул Виталий Ткаченко. –

Ежемесячно проводится целый ряд совещаний, мы вызываем на межведомственную

комиссию самых крупных неплательщиков, требуем соблюдения сроков, а также на

открытом Правительстве заслушиваем глав районов. Безусловно, многие

муниципальные образования платят исправно, по ним нареканий нет. Выработана

дорожная карта погашения долгов, самые крупные поставщики подписали соглашения

с «Межрегионгазом».

Вместе с тем Виталий Ткаченко отметил, что

просроченная задолженность организаций, осуществляющих управление

многоквартирными домами, за коммунальные ресурсы за 2016 год увеличилась на

450,4 миллиона рублей и на 1 января 2017 года составляла более 2 миллиардов.

Крупнейшими должниками ПАО «ТГК-2» и ПАО «ТНС энерго Ярославль» являются ОАО

«Управдом Дзержинского района» и ОАО «Управдом Ленинского района».

– Жители региона дисциплинированны и оплачивают

свои квитанции, однако мы видим, что долг данных управляющих компаний только

продолжает расти, – отметил Виталий Ткаченко. – Меры, которые принимает

Правительство Ярославской области, направлены на то, чтобы текущее потребление

услуг оплачивалось в 100-процентном объеме и выполнялись графики по

реструктуризации накопленных долгов. Исполнение решений межведомственной

комиссии находится на жестком контроле органов региональной власти.​

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