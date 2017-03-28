​28 марта сотрудники департамента лесного хозяйства Ярославской области и администрации Угличского района проинспектировали места складирования древесины и оценили проведение мероприятий по содержанию дорог, по которым перевозят лес.



– В Правительство региона неоднократно поступали обращения от жителей муниципальных районов и органов местного самоуправления по поводу порчи дорог местного значения и складирования древесины на землях сельхозназначения, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Спецтехника, вывозящая лес, наносит ущерб дорожному покрытию, а бессистемное складирование древесины вдоль дорог представляет угрозу не только дорожному движению, но и пожарной безопасности. Поэтому сейчас совместно с органами местного самоуправления и правоохранительными органами мы усиливаем контроль и взаимодействие с арендаторами лесных участков для наведения порядка в данном направлении.



В Слободском поселении Угличского района фактов несанкционированного складирования древесины выявлено не было. Место временного складирования по договоренности с сельхозпредприятием расположено вдалеке от транспортного потока.



– Мы практически уже завершили вывоз древесины, временно складированной на землях сельхозпредприятия, прилегающих к неиспользующейся дороге, – сообщил арендатор одного из лесных участков Павел Волков. – До 1 апреля завершим вывоз и приведем в порядок участок, использованный нами. Место выбрано по договоренности с предприятием с учетом необходимости разворота большегрузной техники и беспрепятственного дорожного движения. Дорогу постоянно поддерживаем в нормальном состоянии.



По мнению арендатора, все требования, предъявляемые сегодня к содержанию дорог и организации мест временного складирования древесины, обоснованны.



– Проблема содержания дорог существует не только в нашем поселении, но и во всех муниципальных районах области, – отметила глава Слободского сельского поселения Нина Смирнов. – Мы стараемся взаимодействовать с арендаторами в этом направлении. Сейчас, когда из-за погодных условий поверхность дорог нестабильная, мы обращаемся с просьбой не запускать большегрузы. В летнее время при возникновении проблем с дорожным полотном большинство откликаются сразу, выравнивают песком или грейдируют.



В случае выявления несанкционированных мест складирования древесины органам местного самоуправления рекомендовано прорабатывать вопрос устранения данных фактов с арендаторами. При невозможности урегулировать ситуацию путем переговоров документы передаются в правоохранительные органы и прокуратуру.​