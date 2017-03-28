​Ярославская область вошла в топ-5 регионов, наиболее востребованных в ближайшие два месяца предстоящего весенне-летнего туристического сезона у жителей Москвы и Московской области. Рейтинг составлен сервисом RoomGuru.ru на основании подсчета количества бронирований в гостиницах различных городов РФ. В этом списке Ярославль занял 4-ю позицию после Сочи, Санкт-Петербурга и Казани.



– Города нашей области – постоянные лидеры различных национальных рейтингов и опросов, – отметила директор регионального департамента туризма Юлия Рыбакова. – Еще недавно Ярославль замкнул пятерку лидеров по популярности путешествий с детьми в весенние школьные каникулы. Также он занял 7-е место в топ-10 лучших российских туристических направлений, уступив Первопрестольной и Северной столице, Сочи, Краснодару и Казани, но опередив Суздаль и Нижний Новгород. Регион действительно предлагает гостям интересный туристический продукт. При этом достаточно разнообразный, чтобы составить свою программу отдыха смог даже самый избалованный турист.



В апреле-мае Ярославская область предложит любителям российских туристических маршрутов несколько крупных событий, уже получивших статус визитных карточек региона.



Так, 1 – 9 мая в столице Золотого кольца, городе Ярославле, пройдет IX Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Фестиваль под руководством всемирно известного музыканта объединяет на своих концертных площадках виртуозов со всего мира. Одной из площадок станет историко-культурный комплекс «Вятское» им. Е.А. Анкудиновой.



В начале мая стартует региональный этап полумарафона «Бегом по Золотому кольцу». Мероприятие, подразумевающее серию массовых забегов по историческим городам России, является одним из ключевых событий всероссийского празднования 50-летия туристического маршрута Золотое кольцо России. В Ярославской области полумарафон пройдет по улицам Тутаева, Углича, Мышкина, Переславля-Залесского, Рыбинска, Ростова Великого и Ярославля.



14 мая в Николо-Сольбинском женском монастыре будет организован фестиваль русского гостеприимства «Хлеб да Сольба». Помимо обильного угощения русскими пирогами и блинами гостей ждет масштабная концертная программа, в том числе выступление государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица», а также разнообразные мастер-классы по изучению традиционных ремесел, тематические лекции представителей духовенства, культурологов и искусствоведов. Для детей пройдут театральные и кукольные спектакли на православную тематику.



20 мая любителей гастрономического туризма приглашает фестиваль «Великая ростовская уха – десять веков традиций». Участники фестиваля будут соревноваться в искусстве приготовления ухи по уникальным рецептам. Оценить результаты их кулинарных изысков сможет не только компетентное жюри, но и все желающие. Также в программе – конкурсы, мастер-классы, интерактивные игры и выступления творческих коллективов.



26 – 28 мая в государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль» состоится 14-й фестиваль музыки и ремесел «Живая старина». Фестиваль проводится в традициях русских ярмарочных гуляний, в атмосфере народного праздника, где каждый может найти себе развлечение по душе. Для посетителей будут организованы «Улица мастеров» с торговыми рядами и ремесленными мастер-классами, гулянье под живую музыку, русские народные игры, колокольные концерты.​