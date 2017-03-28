|28 марта скончался полный кавалер ордена Славы трех степеней житель Рыбинска Николай Дементьев. Врио губернатора Дмитрий Миронов выразил глубокие и искренние соболезнования родным и близким Николая Ивановича, с которым был знаком лично. Глава региона посещал ветерана во время своей рабочей поездки в Рыбинск.
– Это невосполнимая утрата, – сказал Дмитрий Миронов. – Николай Иванович был человеком высоких моральных качеств, примером верности долгу, преданности Отечеству и служения людям. Он с честью прошел испытания Великой Отечественной войны и навечно вписал свое имя в списки победителей – спасителей Родины и всего мира. Мужество, открытость, душевную щедрость Николая Ивановича высоко ценили все, кто его знал. Долгие годы он занимался патриотическим воспитанием молодежи, проводил встречи с учащимися рыбинской школы №15, которая носит его имя. Своей активной работой он способствовал сохранению бесценного исторического наследия Ярославской земли, светлой памяти ее героев, воспитанию в молодежи гражданственности и любви к Родине, укреплению нравственного здоровья общества. Он навсегда останется в наших сердцах.
Справка
Николай Иванович Дементьев родился 18 февраля 1924 года.
В Красной армии и в боях Великой Отечественной войны – с октября 1942-го. В сражениях под Синявином был дважды ранен.
За мужество и отвагу, проявленные в боях, 25 марта 1944 года награжден орденом Славы III степени.
Командир разведывательного отделения старший сержант Дементьев 23 августа 1944 года подобрался к переднему краю обороны противника у населенного пункта Мынисте, в 75 км южнее Тарту, и выявил его огневые средства, которые были затем уничтожены полковой артиллерией, за что награжден орденом Славы II степени.
Отличился в бою 16 сентября 1944 года, 24 марта 1945-го награжден орденом Славы I степени.
Награжден также орденом Отечественной войны I степени, медалями.
После демобилизации в 1947 году жил в Рыбинске.
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вчера, 18:30
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