​28 марта врио губернатора Дмитрий Миронов провел в Рыбинске выездное заседание областной антитеррористической комиссии.



– Вы все, конечно, знаете о серии терактов, совершенных и предотвращенных в последнее время в различных странах Европы и Азии. Это говорит о реальности угроз террористического характера, – сказал Дмитрий Миронов, открывая мероприятие. – С учетом активной позиции России в борьбе с запрещенной в нашей стране организацией ИГИЛ эта повестка также является для нас актуальной. В этой связи особая ответственность ложится не только на правоохранительные органы, но и на органы местного самоуправления.



Дмитрий Миронов напомнил, что в соответствии с законодательством разработка и реализация программ по профилактике терроризма, проведение информационно-пропагандистских мероприятий и выполнение требований к антитеррористической защите объектов, находящихся в собственности районов, городских округов и поселений, находятся в сфере полномочий муниципальных властей.



По итогам встречи выработаны решения, касающиеся дополнительных мер защиты объектов и территорий, а также утверждена новая редакция регионального плана противодействия идеологии терроризма.​