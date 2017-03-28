|28 марта врио губернатора Дмитрий Миронов провел в Рыбинске выездное заседание областной антитеррористической комиссии.
– Вы все, конечно, знаете о серии терактов, совершенных и предотвращенных в последнее время в различных странах Европы и Азии. Это говорит о реальности угроз террористического характера, – сказал Дмитрий Миронов, открывая мероприятие. – С учетом активной позиции России в борьбе с запрещенной в нашей стране организацией ИГИЛ эта повестка также является для нас актуальной. В этой связи особая ответственность ложится не только на правоохранительные органы, но и на органы местного самоуправления.
Дмитрий Миронов напомнил, что в соответствии с законодательством разработка и реализация программ по профилактике терроризма, проведение информационно-пропагандистских мероприятий и выполнение требований к антитеррористической защите объектов, находящихся в собственности районов, городских округов и поселений, находятся в сфере полномочий муниципальных властей.
По итогам встречи выработаны решения, касающиеся дополнительных мер защиты объектов и территорий, а также утверждена новая редакция регионального плана противодействия идеологии терроризма.
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вчера, 18:45
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