​В регионе началось развитие индустриальной аквакультуры как одного из ключевых направлений АПК. Правительство области разработало комплекс мер, направленных на развитие импортозамещения в этой сфере. Их реализация обеспечит возможность круглогодичных поставок на прилавки охлажденной местной рыбы.



В качестве приоритетов утверждены товарное пресноводное рыбоводство в системах замкнутого водоснабжения и искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов. С целью развития данного направления инвестор ООО «ИнАгроБио» планирует построить индустриальный рыбный комплекс производительностью 1000 тонн свежей охлажденной рыбы в год.



Правительство Ярославской области оказывает серьезную поддержку привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс: существенно облегчена процедура выбора площадок для реализации проектов и получения всех разрешений и согласований. В рамках ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области» c 2018 года предусмотрены субсидии на возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию объектов аквакультуры.



Позитивные изменения коснутся и рыбоперерабатывающих предприятий региона.



– После посещения Пошехонского рыбозавода врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов поставил задачу разработать комплексную программу развития предприятия. Это поручение выполнено, – сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов. – Программа затрагивает все аспекты работы предприятия: рыбодобычу, реконструкцию и модернизацию завода, реализацию готовой продукции, а также кадровое обеспечение производства.



ОАО «Пошехонский рыбозавод» построено в 1945 году и на протяжении нескольких десятилетий являлось градообразующим предприятием. Основой работы здесь являются традиционные технологии обработки рыбы и морепродуктов: заморозка, вяление, холодное и горячее копчение, соление. Также выпускается снековая продукция из речной и океанической рыбы.



Однако в последние несколько лет наблюдалось снижение темпов производства. Увеличить объемы выпуска рыбной продукции позволит инвестирование в развитие предприятия. Уже в первом полугодии на эти цели предусмотрено 17,6 миллиона рублей. Планируется построить цех по производству вяленой рыбы, холодильную камеру и провести модернизацию цеха холодного и горячего копчения, а также закупить спецавтотранспорт для перевозки продукции.



– Сегодня предприятие приобрело две камеры по производству рыбы холодного и горячего копчения. Были привлечены лучшие технологи Российской Федерации, которые разработали рецептуру новой продукции. Заключены договоры поставок в розничные сети Ярославля и Москвы, – рассказал Валерий Холодов.



Готовы работать с предприятием и новые поставщики. Ярославский предприниматель Михаил Атаманов вышел с предложением о поставке охлажденной форели, для чего готов увеличить обороты собственного производства с 10 до 30 тонн. Также он рассматривает возможность разведения и реализации сиговых рыб, которые сегодня востребованы региональными и федеральными розничными сетями.



Кроме того, на базе Пошехонского рыбозавода с участием ООО «Первая продовольственная компания» планируется осуществить проект по выращиванию товарной форели объемом 500 тонн в год. Общий объем инвестиций составит 484 миллиона рублей.



Кадровый резерв Пошехонского рыбозавода пополнят специалисты по ихтиологии и рыбоводству из Пошехонского аграрно-технического колледжа, на базе которого открывается новая специальность. В настоящее время разрабатывается методика обучения по данной программе на основании опыта подмосковного Дмитровского рыбохозяйственного технологического института.



– Для проведения практических занятий будет создана учебная база – два искусственных водоема, где будут выращиваться зеркальный карп и осетр, – отметила директор Пошехонского аграрно-технического колледжа Ольга Викторович. – Стоимость проекта составит около 9 миллионов рублей.



Много лет одной из серьезных проблем на пути развития предприятия были рыбное браконьерство и рост несанкционированной торговли в Пошехонском районе. Валерий Холодов подчеркнул, что благодаря совместной работе с Федеральным агентством по рыболовству и управлением Министерства внутренних дел Ярославской области данная проблема успешно решается.



В конце прошлого года в Правительстве региона была создана специальная рабочая группа, призванная обеспечить пресечение браконьерства как на воде, так и на суше. Она нацелена на координацию деятельности областных и федеральных надзорных органов, а также правоохранителей в сфере противодействия браконьерству. В январе – марте в результате проверок Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству на акватории Рыбинского водохранилища в границах Некоузского, Рыбинского, Брейтовского, Пошехонского районов пресечен ряд административных правонарушений в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.