​28 марта на очередном



заседании комиссии регионального департамента имущественных и земельных отношений



был решен вопрос бесплатного предоставления участков, находящихся в собственности



Ярославской области, четырем заявителям.



Землю для индивидуального



жилищного строительства смогут получить две молодые семьи, одна из которых – участница целевой программы по поддержке



молодых семей, другая – выбывшая из этой программы по достижении предельного возраста,



а также два гражданина, признанных потерпевшими от действий застройщиков.



– Выделение земельных участков для индивидуального



жилищного строительства является важным направлением государственной поддержки граждан,



так как дает им возможность улучшить свои жилищные условия, – отметил заместитель



председателя Правительства региона Роман Колесов. – С начала этого года в рамках



профильного закона Ярославской области о бесплатном предоставлении в собственность



граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,



бесплатно предоставлено 32 земельных участка для индивидуального жилищного строительства.



Полная информация о бесплатном



предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной



и муниципальной собственности, размещена на странице департамента



имущественных и земельных отношений.​