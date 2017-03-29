|28 марта на очередном
заседании комиссии регионального департамента имущественных и земельных отношений
был решен вопрос бесплатного предоставления участков, находящихся в собственности
Ярославской области, четырем заявителям.
Землю для индивидуального
жилищного строительства смогут получить две молодые семьи, одна из которых – участница целевой программы по поддержке
молодых семей, другая – выбывшая из этой программы по достижении предельного возраста,
а также два гражданина, признанных потерпевшими от действий застройщиков.
– Выделение земельных участков для индивидуального
жилищного строительства является важным направлением государственной поддержки граждан,
так как дает им возможность улучшить свои жилищные условия, – отметил заместитель
председателя Правительства региона Роман Колесов. – С начала этого года в рамках
профильного закона Ярославской области о бесплатном предоставлении в собственность
граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
бесплатно предоставлено 32 земельных участка для индивидуального жилищного строительства.
Полная информация о бесплатном
предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности, размещена на странице департамента
имущественных и земельных отношений.
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