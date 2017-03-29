​28 марта на очередном

заседании комиссии регионального департамента имущественных и земельных отношений

был решен вопрос бесплатного предоставления участков, находящихся в собственности

Ярославской области, четырем заявителям.

Землю для индивидуального

жилищного строительства смогут получить две молодые семьи, одна из которых – участница целевой программы по поддержке

молодых семей, другая – выбывшая из этой программы по достижении предельного возраста,

а также два гражданина, признанных потерпевшими от действий застройщиков.

– Выделение земельных участков для индивидуального

жилищного строительства является важным направлением государственной поддержки граждан,

так как дает им возможность улучшить свои жилищные условия, – отметил заместитель

председателя Правительства региона Роман Колесов. – С начала этого года в рамках

профильного закона Ярославской области о бесплатном предоставлении в собственность

граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,

бесплатно предоставлено 32 земельных участка для индивидуального жилищного строительства.

Полная информация о бесплатном

предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной

и муниципальной собственности, размещена на странице департамента

имущественных и земельных отношений.​ 

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
16:00
24 просмотров
2017.03.29 Жители Рыбинска проголосовали за включение стадиона «Взлет» в губернаторский проект «Решаем вместе»
2017.03.29 Начался прием заявок на участие в Международном музыкальном конкурсе юных исполнителей в Вятском
2017.03.29 НПО «Сатурн» представило госкорпорациям возможности применения аддитивных технологий
2017.03.29 Дмитрий Попов назначен прокурором Ярославской области
2017.03.29 В Ярославской области налажена система информирования об изменении гидрологической обстановки