​В этом году порядка 250



жительниц Ярославской области, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения



им возраста трех лет, смогут бесплатно получить новую профессию.



– В нашем департаменте



сформирован и ведется реестр организаций, которые осуществляют профессиональное



обучение и дополнительное профобразование данной категории граждан, – сообщила заместитель



директора департамента государственной службы занятости населения Ярославской области



Лаура Зудина. – Обучение проводится в основном в шаговой доступности от места жительства



женщин. В прошлом году занятия проходили на базе 17 организаций. Ежегодно порядка



230 жительниц Ярославской области желают пройти профессиональное обучение.



Всего начиная с 2012



года по направлению органов службы занятости профессиональное обучение прошли около



1,5 тысячи жительниц региона, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. В прошлом



году на учебу были направлены 249 человек.



В числе предложенных



им профессий – инспектор по кадрам, мастер по маникюру, менеджер по персоналу, оператор



ЭВиВМ, парикмахер, повар, водитель автомобиля категории «В», художник компьютерной



графики, бухгалтер со знанием компьютерных программ и другие.



Кроме того, для женщин,



находящихся в декретном отпуске, органы службы занятости области проводят специализированные



ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. Также молодых мам регулярно информируют



о ситуации на рынке труда.



Банк вакансий на официальном



сайте департамента государственной службы



занятости населения Ярославской области регулярно обновляется. Ежегодно в органы



службы занятости поступает более 10 тысяч вакансий для трудоустройства с особым



режимом – неполным рабочим днем или неделей, посменной или надомной работой.