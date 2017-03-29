​В этом году порядка 250

жительниц Ярославской области, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения

им возраста трех лет, смогут бесплатно получить новую профессию.

– В нашем департаменте

сформирован и ведется реестр организаций, которые осуществляют профессиональное

обучение и дополнительное профобразование данной категории граждан, – сообщила заместитель

директора департамента государственной службы занятости населения Ярославской области

Лаура Зудина. – Обучение проводится в основном в шаговой доступности от места жительства

женщин. В прошлом году занятия проходили на базе 17 организаций. Ежегодно порядка

230 жительниц Ярославской области желают пройти профессиональное обучение.

Всего начиная с 2012

года по направлению органов службы занятости профессиональное обучение прошли около

1,5 тысячи жительниц региона, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. В прошлом

году на учебу были направлены 249 человек.

В числе предложенных

им профессий – инспектор по кадрам, мастер по маникюру, менеджер по персоналу, оператор

ЭВиВМ, парикмахер, повар, водитель автомобиля категории «В», художник компьютерной

графики, бухгалтер со знанием компьютерных программ и другие.

Кроме того, для женщин,

находящихся в декретном отпуске, органы службы занятости области проводят специализированные

ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. Также молодых мам регулярно информируют

о ситуации на рынке труда.

Банк вакансий на официальном

сайте департамента государственной службы

занятости населения Ярославской области регулярно обновляется. Ежегодно в органы

службы занятости поступает более 10 тысяч вакансий для трудоустройства с особым

режимом – неполным рабочим днем или неделей, посменной или надомной работой.

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