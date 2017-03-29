|В этом году порядка 250
жительниц Ярославской области, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет, смогут бесплатно получить новую профессию.
– В нашем департаменте
сформирован и ведется реестр организаций, которые осуществляют профессиональное
обучение и дополнительное профобразование данной категории граждан, – сообщила заместитель
директора департамента государственной службы занятости населения Ярославской области
Лаура Зудина. – Обучение проводится в основном в шаговой доступности от места жительства
женщин. В прошлом году занятия проходили на базе 17 организаций. Ежегодно порядка
230 жительниц Ярославской области желают пройти профессиональное обучение.
Всего начиная с 2012
года по направлению органов службы занятости профессиональное обучение прошли около
1,5 тысячи жительниц региона, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. В прошлом
году на учебу были направлены 249 человек.
В числе предложенных
им профессий – инспектор по кадрам, мастер по маникюру, менеджер по персоналу, оператор
ЭВиВМ, парикмахер, повар, водитель автомобиля категории «В», художник компьютерной
графики, бухгалтер со знанием компьютерных программ и другие.
Кроме того, для женщин,
находящихся в декретном отпуске, органы службы занятости области проводят специализированные
ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. Также молодых мам регулярно информируют
о ситуации на рынке труда.
Банк вакансий на официальном
сайте департамента государственной службы
занятости населения Ярославской области регулярно обновляется. Ежегодно в органы
службы занятости поступает более 10 тысяч вакансий для трудоустройства с особым
режимом – неполным рабочим днем или неделей, посменной или надомной работой.
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