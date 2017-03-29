|Правительство области
проводит работу по обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья на территории
региона, в том числе мониторинг состояния водных объектов.
– В рамках подготовки
к паводку было много обращений глав муниципальных образований и руководителей профильных
структур по поводу отсутствия своевременного информирования о сбросах воды. А такие
сведения необходимы для принятия соответствующих мер, – отметил заместитель председателя
Правительства области – председатель региональной противопаводковой комиссии Роман
Колесов. – Оперативность реагирования – залог успешного решения проблемных ситуаций
в период паводка. Для этого Правительством Ярославской области налажен оперативный
обмен информацией по уровням воды в водохранилищах и текущей гидрологической обстановке
в регионе.
Между Правительством
Ярославской области и руководством филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских
ГЭС» достигнута договоренность об информировании ФКУ «Центр управления в кризисных
ситуациях Главного управления МЧС России по Ярославской области» о планируемых сбросах
воды за сутки, а также не менее чем за 2 – 3 суток при резких изменениях сбросов
воды с Угличского и Рыбинского гидроузлов.
Сведения об уровне воды
в водохранилищах и текущей гидрологической обстановке на малых реках области доводится
до муниципальных образований через единые дежурные диспетчерские службы для принятия
необходимых мер реагирования.
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