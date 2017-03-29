Правительство области

проводит работу по обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья на территории

региона, в том числе мониторинг состояния водных объектов.

– В рамках подготовки

к паводку было много обращений глав муниципальных образований и руководителей профильных

структур по поводу отсутствия своевременного информирования о сбросах воды. А такие

сведения необходимы для принятия соответствующих мер, – отметил заместитель председателя

Правительства области – председатель региональной противопаводковой комиссии Роман

Колесов. – Оперативность реагирования – залог успешного решения проблемных ситуаций

в период паводка. Для этого Правительством Ярославской области налажен оперативный

обмен информацией по уровням воды в водохранилищах и текущей гидрологической обстановке

в регионе.

Между Правительством

Ярославской области и руководством филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских

ГЭС» достигнута договоренность об информировании ФКУ «Центр управления в кризисных

ситуациях Главного управления МЧС России по Ярославской области» о планируемых сбросах

воды за сутки, а также не менее чем за 2 – 3 суток при резких изменениях сбросов

воды с Угличского и Рыбинского гидроузлов.

Сведения об уровне воды

в водохранилищах и текущей гидрологической обстановке на малых реках области доводится

до муниципальных образований через единые дежурные диспетчерские службы для принятия

необходимых мер реагирования.

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