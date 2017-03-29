Правительство области



проводит работу по обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья на территории



региона, в том числе мониторинг состояния водных объектов.



– В рамках подготовки



к паводку было много обращений глав муниципальных образований и руководителей профильных



структур по поводу отсутствия своевременного информирования о сбросах воды. А такие



сведения необходимы для принятия соответствующих мер, – отметил заместитель председателя



Правительства области – председатель региональной противопаводковой комиссии Роман



Колесов. – Оперативность реагирования – залог успешного решения проблемных ситуаций



в период паводка. Для этого Правительством Ярославской области налажен оперативный



обмен информацией по уровням воды в водохранилищах и текущей гидрологической обстановке



в регионе.



Между Правительством



Ярославской области и руководством филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских



ГЭС» достигнута договоренность об информировании ФКУ «Центр управления в кризисных



ситуациях Главного управления МЧС России по Ярославской области» о планируемых сбросах



воды за сутки, а также не менее чем за 2 – 3 суток при резких изменениях сбросов



воды с Угличского и Рыбинского гидроузлов.



Сведения об уровне воды



в водохранилищах и текущей гидрологической обстановке на малых реках области доводится



до муниципальных образований через единые дежурные диспетчерские службы для принятия



необходимых мер реагирования.