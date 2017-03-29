​Указом Президента Российской Федерации на должность прокурора Ярославской области на пятилетний срок назначен старший советник юстиции Дмитрий Попов. Ранее он возглавлял управление по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере в Генпрокуратуре Российской Федерации.



Напомним, в феврале кандидатура Дмитрия Попова получила поддержку большинства депутатов Ярославской областной Думы. Законодателям его представил заместитель генерального прокурора РФ Владимир Малиновский, который отметил, что Дмитрий Попов обладает большим опытом работы, организаторскими способностями, проявляет оперативность при решении практических вопросов прокурорского контроля, умело нацеливает подчиненных на фактическое устранение нарушений, добивается конкретных результатов в работе.



Выдвижение Дмитрия Попова на должность прокурора поддержали врио губернатора Дмитрий Миронов, Правительство Ярославской области.