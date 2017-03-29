​Объединенная двигателестроительная



корпорация, в которую входит ПАО «НПО «Сатурн», планирует применять аддитивные технологии



(АТ) при производстве перспективных российских газотурбинных двигателей, которые



будут сертифицированы в 2025 – 2030 годах.



В настоящее



время холдинг проводит исследования по возможности использования аддитивных технологий



в двигателестроении.



– Аддитивные технологии



позволяют создавать высокоэффективную продукцию, – подчеркнул заместитель генерального



директора – генеральный конструктор АО «ОДК» Юрий Шмотин. – Стоимость изготовления



серийных деталей с их применением может быть в два раза меньше, а время изготовления



– в три раза быстрее, чем традиционным способом. Аддитивные технологии позволяют



использовать принципиально новые методы проектирования, а следовательно, в сложных



механических системах, таких как газотурбинные двигатели, редукторы, вертолеты,



применять меньшее количество деталей.



Ранее на базе НПО «Сатурн»



состоялось совещание по вопросу создания единого Центра аддитивных технологий (ЦАТ)



Госкорпорации «Ростех». Участие в нем приняли представители руководства ГК «Ростех»,



АО «ОДК», АО «Вертолеты России», АО «КРЭТ», ПАО «ОАК», ГК «Роскосмос», АО «Технодинамика»,



а также Российско-Сингапурского делового совета. Им были продемонстрированы производственные



и технические возможности научно-производственного объединения по развитию передовых



технологий, в том числе созданный на предприятии и не имеющий аналогов в России



Центр аддитивных технологий.



В ЦАТ ПАО «НПО «Сатурн»



представлены все перспективные и наиболее востребованные промышленностью направления



аддитивных технологий. Центр специализируется на изготовлении деталей, моделей и



узлов газотурбинных двигателей авиационного и наземного применения методами послойного



синтеза. Здесь также развиты сопутствующие технологии: термообработка, лазерная



сварка и перфорация, мощнейшая металлургическая лаборатория, компьютерная томография,



электронная микроскопия, лаборатория бесконтактной оптической оцифровки и реверс



инжиниринга.



НПО «Сатурн» разработана



и апробирована технологическая цепочка изготовления деталей селективным



сплавлением начиная от разработки 3D-модели и заканчивая функциональной деталью.



Внедряются инновационные принципы проектирования с учетом новых технологических



возможностей, включая интеллектуальную оптимизацию топологии деталей, обеспечивающую



требуемую прочность с учетом направления воздействующих нагрузок и существенное



снижение массы – так называемый бионический дизайн. Центр активно участвует в работах



по получению отечественных металлопорошковых композиций.​