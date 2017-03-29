​Начался прием заявок на участие в Международном музыкальном конкурсе юных исполнителей, который пройдет с 1 по 20 июня в историко-культурном комплексе «Вятское». Документы можно подать до 28 апреля. Мероприятие будет организовано при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Ярославской области с целью продвижения профессионального музыкального искусства.



Глава региона Дмитрий Миронов направил приветствие организаторам, участникам и гостям конкурса. В нем, в частности, отмечено, что Вятское – пример русского села XIX – начала XX века.



– Поэтому особенно ценно, что международный конкурс будет проходить именно здесь, привлекая тем самым внимание не только российских туристов, но и жителей других стран, – подчеркнул Дмитрий Миронов.



В Вятском выступят исполнители в возрасте от 7 до 22 лет. Они будут состязаться в различных номинациях: фортепиано, скрипка, академический вокал.



Проект призван объединить музыкантов разных стран, как уже известных концертирующих исполнителей, так и тех, кто находится в начале своего профессионального пути.



Для лауреатов и самых ярких участников конкурса предусмотрены спецпризы – выступления на концертных площадках партнеров конкурса в Италии, Австрии и Германии.