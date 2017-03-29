​28 марта на улице Луначарского в Рыбинске состоялось собрание жителей близлежащих домов, на котором обсуждались объекты для включения в губернаторский проект «Решаем вместе». Инициативные граждане вышли с предложением завершить в его рамках благоустройство стадиона «Взлет».



– Проект «Решаем вместе» нацелен на то, чтобы люди сами указыва​ли на проблемы и предлагали пути их решения, – отметил директор департамента территориального развития Ярославской области Владимир Демьянов. – В Рыбинске одним из объектов общественного обсуждения стал стадион «Взлет». Население вышло со своими предложениями по благоустройству футбольного поля. Рыбинск в целом входит в тройку самых активных городов. Всего в нем планируется провести порядка 60 собраний, на которых выбрать объекты для включения в губернаторский проект.



Стадион «Взлет» был построен еще в довоенное время. В последние годы спортивный объект неоднократно закрывался. Несколько лет назад на нем начались строительные работы. Уже сейчас там есть практически все, что необходимо для занятий: раздевалки, три современных поля для мини-футбола. На основном поле уложен искусственный газон, построена дренажная система, однако для полноценного функционирования необходимо провести еще ряд работ. Именно их активная группа рыбинцев предложила вынести на областную конкурсную комиссию для отбора в список мероприятий по проекту. На эти цели потребуется около 7 миллионов рублей.



– Чтобы на стадионе могли заниматься дети из спортивных школ, необходимо установить столбы освещения, ограждение, проложить беговые дорожки и осуществить еще ряд работ по благоустройству, – сообщил депутат Ярославской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Ершов. – Жители очень надеются, что конкурсная комиссия поддержит их инициативу. Проект благоустройства стадиона разработан, сейчас он должен пройти техническую экспертизу, после чего будет определяться подрядчик. Надеемся, что уже к сентябрю рыбинцы будут заниматься на обновленном и официально открытом стадионе. Дети должны играть в футбол там, где живут. Рядом с домом, в комфортных условиях, бесплатно. В центральной части города практически негде заниматься спортом. Все это понимают.



На собрании была выбрана инициативная группа, в состав которой вошли активные жители и депутаты. Они будут контролировать реализацию проекта в случае прохождения им конкурсного отбора. Кроме того, жители приняли решение на 10% лично принять участие в предполагаемых работах на стадионе.



Ветеран рыбинского футбола Юрий Мешков также подчеркнул важность завершения работ на «Взлете»:



– Когда-то этот стадион был самым посещаемым спортивным сооружением Рыбинска. Летом здесь играли в футбол, зимой – в хоккей. Позднее эти традиции мы потеряли, часть территорий была отдана под торговые точки. Больше полутора лет стадион закрыт, мальчишкам негде играть в футбол. Сегодня население ратует за то, чтобы привести «Взлет» в надлежащий вид. В Рыбинске уже давно не строят спортивные объекты, а они жизненно необходимы нашим детям да и взрослым.



Все собрания жителей области по выбору проектов для включения в губернаторскую программу «Решаем вместе» должны завершиться в начале апреля. Затем муниципальные комиссии выберут мероприятия, которые представят в проектный офис для дальнейшего отбора на областном уровне.