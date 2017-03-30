​31 марта в Ярославле пройдет день бесплатной юридической помощи.



Консультацию адвоката с 9 до 16 часов можно будет получить в приемной Правительства области (ул. Трефолева, 20г), с 9 до 14 часов – в Общественной палате региона (ул. Революционная, 28).



По вопросам защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг, в частности в сфере потребительского кредитования и страхования ОСАГО, с 9 до 16 часов обращайтесь в региональное отделение «ФинПотребСоюза» (ул. Чкалова, 2, оф. 421, пропускная система). Телефон для записи: (4852) 64-99-83.



Разъяснения действующего законодательства об исполнительном производстве с 9 до 16 часов можно получить в управлении Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области (пр. Октября, 17г, кабинет 206), а также по телефону: (4852) 25-75-51. Перерыв на обед – с 12.30 до 13.18.



Дни бесплатной юридической помощи проводятся в Ярославле в последнюю пятницу каждого месяца.



Мероприятие организовано Правительством региона при поддержке Адвокатской палаты Ярославской области, управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области, регионального отделения «ФинПотребСоюза», отделения по Ярославской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.