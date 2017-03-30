​30 марта на заседании Правительства Ярославской области одной из главных тем стала подготовка к пожароопасному сезону.



– Прошу докладчиков сделать акцент на организации профилактической работы по предотвращению пожаров, – сказал врио губернатора Дмитрий Миронов перед началом рассмотрения вопроса. – Как свидетельствует статистика, причиной 86 процентов из них в нашем регионе является переход огня в лесной фонд с прилегающих земель иных категорий. Напомню, что 1 марта нынешнего года вступили в силу изменения правил пожарной безопасности в лесах. В соответствии с этими изменениями владельцы земель, в том числе органы местного самоуправления, обязаны обеспечить очистку принадлежащих им участков от сухих горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса.



Директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев доложил, что выполнение этой работы находится на особом контроле. В настоящее время совместно с органами местного самоуправления ведется установление владельцев земельных участков. Им будут направлены уведомления о неукоснительном соблюдении требований, после чего пройдут проверки выполнения противопожарных мероприятий. Нарушители будут привлечены к ответственности.



– Регион готов к пожароопасному сезону 2017 года, – подчеркнул Николай Савельев. – Это подтвердили итоги внеплановой проверки, проведенной комиссией департамента лесного хозяйства по ЦФО совместно с ГУ МЧС России по Ярославской области. Были проинспектированы готовность, работоспособность технических средств, оборудования противопожарного назначения, наличие необходимой организационно-распорядительной документации.



В этом году особое внимание будет уделено раннему обнаружению лесных пожаров. Эффективность этой работы позволит повысить закупка многофункциональной оптической системы локации дыма и раннего автоматизированного обнаружения возгораний. Ее использование даст возможность в автоматическом режиме обнаруживать лесные пожары в радиусе до 30 километров. Четыре видеокамеры установят на вышках сотовой связи в наиболее пожароопасных зонах Большесельского, Переславского, Ростовского и Рыбинского районов. Информация будет поступать в лесную охрану.



Также Николай Савельев сообщил, что в 2017 году запланировано строительство более чем 44 километров дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, устройство и прочистка 3,8 тысячи километров противопожарных минерализованных полос, проведение отжига сухого напочвенного покрова на площади 230 га. Кроме того, будут размещены 400 стендов, благоустроено 243 места отдыха, установлено 25 шлагбаумов.



Во всех муниципальных районах запланированы мероприятия по очистке лесов от мусора. Участие в субботниках примут сотрудники департамента и органов местного самоуправления, арендаторы, местные жители, в том числе молодежь.



Справка



Площадь лесов занимает половину территории Ярославской области – около 1,8 миллиона гектаров. Более 89% лесов расположено на землях гослесфонда, 9% – на землях сельхозназначения, около 2% составляют леса, расположенные на землях обороны, особо охраняемых природных территориях, а также городские леса.



За последние три года на территории лесного фонда зарегистрировано 129 пожаров на общей площади 349,1 га, в том числе в 2016 году – 29 пожаров на площади 37,7 га.