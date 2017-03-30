​7 апреля в Министерстве промышленности и торговли РФ пройдет День Ярославской области. В рамках мероприятия представители Правительства региона и ярославских предприятий в формате прямого диалога обсудят с отраслевыми специалистами и руководителями Минпромторга все имеющиеся вопросы и проблемы.



День региона – пилотный проект ведомства, стартовавший осенью 2016 года для выстраивания взаимодействия между министерством и бизнесом по актуальным вопросам развития промышленности. Главные темы предстоящей встречи: стимулирование промышленного развития и новые инструменты этой деятельности, а также меры государственной поддержки промышленности на федеральном уровне и механизмы их применения.​



В настоящее время инвестиционный блок Правительства Ярославской области собирает наиболее значимые для промышленников вопросы, которые будут озвучены в ходе мероприятия. К участию в нем приглашаются руководители предприятий, заинтересованные в дальнейшем развитии производства.



Официальную делегацию Ярославской области возглавит заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев.



– Для бизнес-сообщества это уникальная возможность получить прямой выход на руководство профильного министерства, получить реальную помощь, наработать новые деловые связи, – отметил он. – Мы приглашаем первых лиц ярославских промышленных предприятий к участию в Дне региона, тем более что программа предусматривает индивидуальное общение с руководителями профильных департаментов Минпромторга. Несомненно, это пойдет на благо и самим предприятиям, и всей Ярославской области.​