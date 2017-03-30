​30 марта на заседании Правительства Ярославской области были подведены предварительные итоги завершающегося отопительного сезона, а также обсуждались планы подготовки к следующей зиме.



– Не может не радовать, что в текущем отопительном периоде число сбоев в теплоснабжении уменьшилось на 10 процентов. Однако их все же было немало, и успокаиваться поводов нет, – сказал Дмитрий Миронов. – Минувшей зимой у нас случилось два крупных ЧП – в Гаврилов-Яме и Тутаеве. Их устранение стоило нашим коммунальным службам значительных усилий.



По информации, представленной директором областного департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Андреем Лукашовым, всего с начала отопительного периода было зарегистрировано 618 технологических нарушений. Значительно сократилось количество аварий в Переславле-Залесском, Рыбинске, а также в Борисоглебском, Пошехонском и Ростовском районах. В Первомайском и Рыбинском районах технологических нарушений не было зафиксировано совсем.



Наибольшее количество нарушений традиционно пришлось на период пусконаладочных работ. При этом во многих районах на устранение аварий уходило меньше суток.



– Подавляющее большинство происшествий, 74 процента, связано с изношенностью тепловых сетей, – отметил Дмитрий Миронов. – Поэтому при подготовке к будущему отопительному сезону особое внимание необходимо уделить обследованию проблемных участков сетей в муниципальных образованиях. И работу эту откладывать на конец лета нельзя, поскольку объем ее достаточно большой.



Андрей Лукашов доложил, что департаментом ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов был реализован пилотный проект по анализу надежности систем теплоснабжения. В результате выявлены проблемные коммуникации. Наименее надежные характеристики у сетей Рыбинска, Тутаева, Ростовского, Переславского, Большесельского районов.



В настоящее время сотрудники ГКУ области «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом» приступили к инструментальному обследованию проблемных участков. В планах – проинспектировать 126 объектов теплоснабжения общей протяженностью более 36,5 км тепловых сетей.



По итогам обсуждения главам районов поручено разработать комплекс мер, направленных на повышение надежности систем тепло- и водоснабжения, составить план подготовки объектов ЖКХ к следующему сезону, а также обеспечить формирование резерва необходимых материалов.