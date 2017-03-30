​30 марта в Ярославской области началась декада мероприятий, посвященных получению образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день в регионе более 16 тысяч детей с ОВЗ – это 7% всего детского населения Ярославской области.



По словам первого заместителя директора областного департамента образования Светланы Астафьевой, в настоящее время важнейшая задача – создание условий для получения качественного образования.



– В регионе пройдет восемь крупных мероприятий, в которых примут участие представители федеральных и научных сообществ, а также специалисты, которые обучают наших педагогов работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, – сказала Светлана Астафьева. – Мы прилагаем все силы для создания в школах такой среды, которая не только позволит получать знания, но и будет этому способствовать. Она должна быть по отношению к ребятам эффективной и дружественной, здоровой и безопасной.



В специализированной школе-интернате №8 Ярославля знания получают 237 детей в возрасте от 7 до 19 лет с ОВЗ. Ребята изучают все общеобразовательные предметы, которые есть в обычной школе. Кроме того, все уроки носят практическую направленность. Например, на математике учат считать сдачу, проценты по кредиту, сравнивать цены в магазинах.



С 5-го по 11-й класс проводится социально-бытовое ориентирование, которое направленно на социализацию обучающихся. На занятиях детей учат ухаживать за собой, готовить еду, а также другим полезным навыкам. По словам педагогов, социально-бытовое ориентирование – один из самых любимых ребятами предметов.



– Особое внимание уделяем подготовке к жизни, а также получению профессиональных навыков, например, столяра, швеи, обувщика, – отметил директор школы Андрей Сибриков.



Всего в Ярославской области 20 государственных общеобразовательных учреждений, где обучаются 1800 детей с ОВЗ, в их числе 610 детей-инвалидов.​