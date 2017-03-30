​В Пошехонском районном суде прошло открытое заседание по факту незаконной рубки лесных насаждений, совершенной группой лиц по предварительному сговору.



В декабре 2016 года сотрудники ОБЭП и ПК УМВД России по Ярославской области в ходе патрулирования лесов в Пошехонском районе выявили, что граждане, производившие расчистку трассы линии электропередачи, незаконно вырубили 8 елей. Вред, причиненный лесному хозяйству, по оценке специалистов, составил более 100 тысяч рублей. На правонарушителей было заведено уголовное дело.



Суд признал подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ, и назначил им наказание в виде двух лет лишения свободы. На основании статьи 73 УК РФ оно будет считаться условным с испытательным сроком 1,5 года каждому. Ущерб, нанесенный незаконной рубкой, был возмещен подсудимыми добровольно в полном объеме.