​30 марта на заседании Правительства Ярославской области врио губернатора Дмитрий Миронов представил нового директора департамента имущественных и земельных отношений Максима Фролова.



– У Максима Анатольевича большой опыт работы в области управления недвижимым имуществом и земельными ресурсами, в экономической, финансовой сфере, – отметил Дмитрий Миронов. – Он много лет работал в Федеральной службе по финансовым рынкам, в департаменте имущества города Москвы. Считаю, что накопленный опыт поможет ему вместе с коллективом департамента успешно решать поставленные задачи.



Максим Фролов окончил Московскую государственную академию автомобильного и тракторного машиностроения и финансовую академию при Правительстве РФ (факультет «Финансы и кредит»). С 1998 по 2004 год работал в региональном отделении Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе. Затем возглавлял управление приватизации департамента имущества города Москвы.



С 2011 по 2012 год руководил проектами ОАО «АК «Сберегательный банк России». С 2013 по 2014 год трудился в комитете по конкурентной политике Московской области, затем возглавил ГУП Москвы технологической производственной комплектации.