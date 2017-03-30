​29 марта в культурно-спортивном центре Туношенского сельского поселения состоялось собрание, на котором обсуждались объекты для включения в проект «Решаем вместе». Более 140 местных жителей проголосовали за создание благоустроенной парковой зоны в селе Туношна, а также высказались за включение в губернаторскую программу ремонта местного Дома культуры.



– Активные граждане сами вышли с инициативой обустроить парк. Они подготовили эскизы будущего сквера. На реализацию проекта понадобится порядка одного миллиона рублей, – рассказал депутат Ярославской областной Думы, член фракции «Единая Россия», совместно с которой Правительство области реализует программу «Решаем вместе», Владимир Ермилов. – Считаю, что предложение туношенцев заслуживает внимания, поскольку сейчас на этом месте находится пустырь.



Парк планируется организовать вокруг озера на въезде в село и сделать лицом Туношны. Идея создания благоустроенной зоны отдыха возникла у жителей уже давно. Год назад был объявлен конкурс на лучший проект, по итогам которого оформили макет объекта. Эскизы рисовал художник Александр Трофимов вместе с учениками местной начальной школы.



Жители выразили готовность принять участие в работах по обустройству парка. В частности, на финансирование проекта планируется направить всю выручку, полученную в рамках акции по сбору макулатуры – она была объявлена в Туношне прошлой осенью.



– Мы собрали уже около 24 тысяч рублей. Акция продолжается, и мы надеемся увеличить сумму, – отметила депутат муниципального совета Туношенского сельского поселения, член Ярославской областной общественной организации Всероссийского общества охраны природы Ирина Орлова. – Нас активно поддерживают тепличный комплекс «Туношна», детские сады, учащиеся школы и просто неравнодушные граждане. Этот парк необходим и взрослым, и детям. В селе нет благоустроенных мест для отдыха, мамы с колясками гуляют вдоль дорог, ребята катаются на роликах и велосипедах прямо по проезжей части.



Все собрания по выбору объектов для включения в губернаторскую программу «Решаем вместе» завершатся в начале апреля. Затем оформленные муниципальными комиссиями заявки поступят в проектный офис для дальнейшего отбора на областном уровне.