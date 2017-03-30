​С 22 апреля по 1 мая в регионе

будет открыта охота на водоплавающую и боровую пернатую дичь.

В числе разрешенных видов охоты: на токующих самцов

глухарей на току, на токующих самцов тетеревов из искусственного укрытия, на вальдшнепа

на вечерней тяге, на селезней уток из искусственного укрытия с подсадной уткой,

на гусей из искусственного укрытия.

Сотрудники отдела Государственного

охотничьего надзора – государственные инспекторы ЯО в области охраны окружающей

среды совместно с сотрудниками полиции и производственными охотинспекторами будут

осуществлять усиленное патрулирование охотугодий. Нарушителям грозит штраф от 500

до 4000 рублей или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет.

Самые распространенные

нарушения: охота с подхода (за исключением самцов глухаря на току), применение охотничьего

огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего

огнестрельного комбинированного оружия, применение электронных устройств, имитирующих

звуки, издаваемые охотничьими животными, а также нахождение на плавательных средствах с включенным мотором,

в том числе не прекративших движение по инерции, с расчехленным, или заряженным,

или имеющим патроны (снаряды) в магазине охотничьим огнестрельным (пневматическим)

оружием, за исключением подбора добытой дичи.

О фактах нарушений можно сообщать в отдел Государственного

охотничьего надзора комитета охраны и использования животного мира департамента

охраны окружающей среды и природопользования по адресу: Ярославль, ул. Чайковского,

42а , 4-й этаж. Телефон (4852) 78-63-36.

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