|С 22 апреля по 1 мая в регионе
будет открыта охота на водоплавающую и боровую пернатую дичь.
В числе разрешенных видов охоты: на токующих самцов
глухарей на току, на токующих самцов тетеревов из искусственного укрытия, на вальдшнепа
на вечерней тяге, на селезней уток из искусственного укрытия с подсадной уткой,
на гусей из искусственного укрытия.
Сотрудники отдела Государственного
охотничьего надзора – государственные инспекторы ЯО в области охраны окружающей
среды совместно с сотрудниками полиции и производственными охотинспекторами будут
осуществлять усиленное патрулирование охотугодий. Нарушителям грозит штраф от 500
до 4000 рублей или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет.
Самые распространенные
нарушения: охота с подхода (за исключением самцов глухаря на току), применение охотничьего
огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего
огнестрельного комбинированного оружия, применение электронных устройств, имитирующих
звуки, издаваемые охотничьими животными, а также нахождение на плавательных средствах с включенным мотором,
в том числе не прекративших движение по инерции, с расчехленным, или заряженным,
или имеющим патроны (снаряды) в магазине охотничьим огнестрельным (пневматическим)
оружием, за исключением подбора добытой дичи.
О фактах нарушений можно сообщать в отдел Государственного
охотничьего надзора комитета охраны и использования животного мира департамента
охраны окружающей среды и природопользования по адресу: Ярославль, ул. Чайковского,
42а , 4-й этаж. Телефон (4852) 78-63-36.
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