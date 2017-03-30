​С 22 апреля по 1 мая в регионе



будет открыта охота на водоплавающую и боровую пернатую дичь.



В числе разрешенных видов охоты: на токующих самцов



глухарей на току, на токующих самцов тетеревов из искусственного укрытия, на вальдшнепа



на вечерней тяге, на селезней уток из искусственного укрытия с подсадной уткой,



на гусей из искусственного укрытия.



Сотрудники отдела Государственного



охотничьего надзора – государственные инспекторы ЯО в области охраны окружающей



среды совместно с сотрудниками полиции и производственными охотинспекторами будут



осуществлять усиленное патрулирование охотугодий. Нарушителям грозит штраф от 500



до 4000 рублей или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет.



Самые распространенные



нарушения: охота с подхода (за исключением самцов глухаря на току), применение охотничьего



огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего



огнестрельного комбинированного оружия, применение электронных устройств, имитирующих



звуки, издаваемые охотничьими животными, а также нахождение на плавательных средствах с включенным мотором,



в том числе не прекративших движение по инерции, с расчехленным, или заряженным,



или имеющим патроны (снаряды) в магазине охотничьим огнестрельным (пневматическим)



оружием, за исключением подбора добытой дичи.



О фактах нарушений можно сообщать в отдел Государственного



охотничьего надзора комитета охраны и использования животного мира департамента



охраны окружающей среды и природопользования по адресу: Ярославль, ул. Чайковского,



42а , 4-й этаж. Телефон (4852) 78-63-36.