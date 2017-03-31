​30 марта Ярославскую область посетил министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков. Целью визита стала проверка готовности региона к безопасному прохождению весеннего половодья.



В аэропорту Туношна министра встретили врио губернатора Дмитрий Миронов и начальник Главного управления МЧС России по Ярославской области Олег Бочаров. Владимиру Пучкову была продемонстрирована техника, которая может быть задействована при проведении аварийно-спасательных работ: бульдозеры, краны, пожарные машины, катера, всего около сорока единиц.



Министр высоко оценил представленные образцы и поблагодарил личный состав за работу. Затем Владимир Пучков провел заседание рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.



– Я прошу уточнить планы прикрытия всех населенных пунктов, где есть угроза подтопления. Весна ранняя, запасы снега значительные, поэтому необходимо усилить контроль на потенциально опасных участках, – подчеркнул глава МЧС. – Важно организовать взаимодействие всех служб Ярославской области, соседних регионов. На федеральном уровне сформированы мощные группировки сил, они находятся в режиме повышенной готовности. В случае осложнения ситуации будем помогать.



Владимир Пучков акцентировал внимание на важности ежедневного контроля за ситуацией и своевременного принятия решений по организации гидропостов там, где идет интенсивное таяние льда.



– Люди должны быть обеспечены продуктами питания, медицинской помощью, школьники – посещать занятия, пенсии необходимо доставлять вовремя, – сказал министр. – Также важно держать под контролем ценообразование на подтопляемых территориях.



На заседании было отмечено, что обстановка в регионе стабильная, уровень воды в норме. Пик паводка ожидается в апреле, когда начнется активное таяние снега в полях и в лесах. МЧС держит ситуацию под постоянным контролем, своевременно доводит информацию о прогнозах до муниципальных образований и готово оказать всю необходимую помощь. Патрульные группы, в которые помимо представителей ведомства входят сотрудники УМВД и спасатели, работают для обеспечения безопасности в местах массового выхода людей на лед.



– Учитывая опыт прошлых лет, органы управления всех уровней Ярославской области провели комплекс превентивных мероприятий и готовы к пропуску большой воды, – сообщил Дмитрий Миронов. – Организовано эффективное взаимодействие с управлением МЧС. Активная профилактическая работа позволила практически полностью исключить минувшей зимой происшествия на водных объектах. На территории всего региона запрещен выход людей на лед, работают административные комиссии.



С докладом о подготовке территориальной подсистемы РСЧС к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод выступил врио председателя КЧС и ОПБ Ярославской области, заместитель председателя Правительства Роман Колесов.



Он проинформировал участников заседания о том, что наблюдение за обстановкой на реках и водоемах осуществляют 32 гидропоста Ярославского ЦГМС, из которых 30 постоянных и 2 временных. В целях исключения подтопления жилых домов, подвальных помещений, улично-дорожной сети и частного сектора в крупных населенных пунктах проведена работа по подготовке сетей ливневой канализации и водопропускных труб к пропуску большого количества воды. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций созданы резервы финансовых средств в размере более 270 миллионов рублей и материальных ресурсов в объеме порядка 307 миллионов.



По итогам рабочей поездки министр дал положительную оценку готовности сил и средств региональной подсистемы РСЧС Ярославской области к реагированию на ЧС во время весеннего половодья и пожароопасного периода. Также он поблагодарил главу региона за конкретную адресную помощь людям на планово затапливаемых территориях.



После заседания Владимир Пучков и Дмитрий Миронов возложили цветы к мемориалу «Локомотива» и приняли участие в проверке одного из мест массового выхода на лед.