В условиях ограниченных возможностей регионального бюджета претензионная работа с неплательщиками имеет особое значение.



– На сегодняшний день сумма задолженности по арендной плате за пользование областным имуществом в региональный бюджет превысила 3,7 миллиона рублей, – сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Правительство региона совместно с профильными федеральными структурами проводит комплекс мероприятий по обеспечению поступления этих денежных средств в бюджет.



Департамент имущественных и земельных отношений уже направил в арбитражный суд Ярославской области исковые требования по взысканию задолженности на сумму более 2,5 миллиона рублей. В службе судебных приставов находятся исполнительные производства на общую сумму свыше миллиона рублей.



В 2016 году направлено 42 уведомления о погашении задолженности по арендной плате за пользование областным имуществом на общую сумму 3,2 миллиона рублей. Должники этой категории добровольно перечислили более 180 тысяч. Претензионная работа продолжается.