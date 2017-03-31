|В условиях ограниченных возможностей регионального бюджета претензионная работа с неплательщиками имеет особое значение.
– На сегодняшний день сумма задолженности по арендной плате за пользование областным имуществом в региональный бюджет превысила 3,7 миллиона рублей, – сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Правительство региона совместно с профильными федеральными структурами проводит комплекс мероприятий по обеспечению поступления этих денежных средств в бюджет.
Департамент имущественных и земельных отношений уже направил в арбитражный суд Ярославской области исковые требования по взысканию задолженности на сумму более 2,5 миллиона рублей. В службе судебных приставов находятся исполнительные производства на общую сумму свыше миллиона рублей.
В 2016 году направлено 42 уведомления о погашении задолженности по арендной плате за пользование областным имуществом на общую сумму 3,2 миллиона рублей. Должники этой категории добровольно перечислили более 180 тысяч. Претензионная работа продолжается.
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